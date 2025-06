"Mi hija tiene 22 años, el año pasado recién ha acabado su carrera, tiene recién cuatro meses trabajando. No pueden pedirle a una señorita de su edad que salga de su casa, yo le he dicho a mi hija 'vente a mi casa, este es mi departamento, aquí tú puedes vivir, tengo tres cuartos, puedes estar acá conmigo', 'no papá, yo me quiero quedar en mi casa, juntar mi plata e irme' (...) Creo que no se quiere ir por su hermano, a quien ella adora y ama", dijo.