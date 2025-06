Farid Ode ha encendido nuevamente la polémica al hacer público un chat privado con su hija Gamille, en el que la joven expresa sentirse desprotegida frente a un presunto episodio de maltrato por parte de su padrastro. La conversación ha generado fuertes cuestionamientos hacia Mariella Zanetti, madre de la joven, por su aparente falta de acción. El empresario no dudó en expresar su indignación públicamente.

Farid Ode expone chat privado con su hija Gamille Ode

Farid Ode mostró un chat privado con su hija Gamille Ode, donde esta manifiesta su malestar sobre lo ocurrido con su padrastra y acusa a su madre Mariella Zanetti de no hacer nada. "Me estuvo insultando y mi mamá no hace nada", fueron las palabras que la joven le escribió a su padre en busca de ayuda para exponer que el esposo de la actriz la insultaba, pero esta no la habría protegido.

Indignado, Farid Ode reclamó que Mariella Zanetti no buscase proteger a su hija: "¿Qué hacía Mariella en ese momento? Porque ella estaba en la casa. Yo como madre voy a estar escuchando, no quiero decir que Mariella es una mala madre, porque yo siempre me he sacado el sombrero por ella como buena madre”, explicó.