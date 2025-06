“Mi hija hace varios años viene con esto, no hice nada por no generar conflictos, pero ayer (lunes) mi hija me llamó llorando a decirme que él la estaba insultando y diciendo que moverá todas sus influencias para que la boten del trabajo. Mi hija me mandó un video, donde él le dice: ‘Mocosa malcriada’. Mi hija me dice: ‘Él nunca me ha querido, desde hace ocho años que está con mi mamá nunca he recibido una muestra de cariño’. Él no la quiere, la odia prácticamente. La hostiga y la insulta”, agregó.