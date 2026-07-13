Magaly Medina recibe durísimas acusaciones tras difundir video de Jefferson Farfán y exigen consecuencias: "Racista..."

Magaly Medina enfrenta severas críticas tras la difusión de un video controversial que representa a Jefferson Farfán como esclavo.

Magaly Medina en el OJO DE LA TORMENTA por compartir POLÉMICO video de Jefferson Farfán. | Composición Wapa

Magaly Medina en el OJO DE LA TORMENTA por compartir POLÉMICO video de Jefferson Farfán. | Composición Wapa

Después de ser señalada por Jefferson Farfán por supuestas irregularidades en su servicio comunitario, Magaly Medina respondió compartiendo un video que intensificó su confrontación con el exfutbolista. A raíz de esto, internautas la tacharon de racista.

Magaly Medina bajo fuego por video polémico sobre Jefferson Farfán: piden sanciones

Magaly Medina está nuevamente en el centro de la atención pública. Fue cuestionada después de que Jefferson Farfán pusiera en duda sus horas de servicio comunitario en una parroquia durante un reportaje polémico.

En respuesta, Magdalena criticó a los investigadores del '10 de la calle' y afirmó que trabaja en el área administrativa, pese a que documentos oficiales la sitúan en mantenimiento, sin explicar adecuadamente su breve entrada y salida junto a su productor.

Su situación se agravó al compartir un video realizado por un seguidor con inteligencia artificial, calificado por muchos usuarios como 'racista' hacia la expareja de Melissa Klug.

El video recrea escenas de 'Xica da Silva', novela sobre Francisca da Silva, una esclava negra del siglo XVIII, en las que Farfán aparece como esclavo y Medina como miembro de la realeza, lo que refuerza estereotipos raciales. “A eso le llaman ingenio popular”, comentó Medina al compartirlo, amplificando su difusión.

Magaly Medina en el centro de la controversia por video polémico

“Este estereotipo de que el negro es esclavo es bastante ofensivo... pero a mi tía le encanta”, comentó Pajita, conocido creador de contenido.

La publicación de Magaly en su Instagram personal avivó las críticas, pues usuarios la cuestionaron por promover este tipo de contenido ante su audiencia.





“Cómo puede compartir esto”, “Mentalidad anticuada”, “Debe haber una sanción cultural”, “Es irónico, ella también podría haber sido esclava”, “No sorprende de alguien acomplejada y racista”, fueron algunos de los comentarios que circularon en redes, en los que pedían consecuencias.

Críticas en redes sociales por video de Magaly Medina

Comentarios negativos hacia Magaly Medina