Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Bomberos peruanos rescatan a una mujer que permaneció 86 horas atrapada en edificio de 15 pisos tras TERREMOTO en Venezuela

Magaly Medina recibe durísimas acusaciones tras difundir video de Jefferson Farfán y exigen consecuencias: "Racista..."

Magaly Medina enfrenta severas críticas tras la difusión de un video controversial que representa a Jefferson Farfán como esclavo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Magaly Medina recibe durísimas acusaciones tras difundir video de Jefferson Farfán y exigen consecuencias: "Racista..."
    Magaly Medina en el OJO DE LA TORMENTA por compartir POLÉMICO video de Jefferson Farfán. | Composición Wapa
    Magaly Medina recibe durísimas acusaciones tras difundir video de Jefferson Farfán y exigen consecuencias: "Racista..."

    Después de ser señalada por Jefferson Farfán por supuestas irregularidades en su servicio comunitario, Magaly Medina respondió compartiendo un video que intensificó su confrontación con el exfutbolista. A raíz de esto, internautas la tacharon de racista.

    Magaly Medina bajo fuego por video polémico sobre Jefferson Farfán: piden sanciones

    Magaly Medina está nuevamente en el centro de la atención pública. Fue cuestionada después de que Jefferson Farfán pusiera en duda sus horas de servicio comunitario en una parroquia durante un reportaje polémico.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¡SE MANDÓ CON TODO! Farfán habla de su HIJO MAYOR tras dejarlo sin pensión y su RESPALDO a comentario en su contra

    En respuesta, Magdalena criticó a los investigadores del '10 de la calle' y afirmó que trabaja en el área administrativa, pese a que documentos oficiales la sitúan en mantenimiento, sin explicar adecuadamente su breve entrada y salida junto a su productor.

    Su situación se agravó al compartir un video realizado por un seguidor con inteligencia artificial, calificado por muchos usuarios como 'racista' hacia la expareja de Melissa Klug.

    El video recrea escenas de 'Xica da Silva', novela sobre Francisca da Silva, una esclava negra del siglo XVIII, en las que Farfán aparece como esclavo y Medina como miembro de la realeza, lo que refuerza estereotipos raciales. “A eso le llaman ingenio popular”, comentó Medina al compartirlo, amplificando su difusión.

    Magaly Medina en el centro de la controversia por video polémico
    Magaly Medina en el centro de la controversia por video polémico

    “Este estereotipo de que el negro es esclavo es bastante ofensivo... pero a mi tía le encanta”, comentó Pajita, conocido creador de contenido.

    La publicación de Magaly en su Instagram personal avivó las críticas, pues usuarios la cuestionaron por promover este tipo de contenido ante su audiencia.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Magaly Solier reaparece públicamente con potente mensaje sobre la salud mental y se quiebra al hablar de sus hijos: “Nunca hay que esconder nuestro dolor”


    “Cómo puede compartir esto”, “Mentalidad anticuada”, “Debe haber una sanción cultural”, “Es irónico, ella también podría haber sido esclava”, “No sorprende de alguien acomplejada y racista”, fueron algunos de los comentarios que circularon en redes, en los que pedían consecuencias.

    Críticas en redes sociales por video de Magaly Medina
    Críticas en redes sociales por video de Magaly Medina
    Comentarios negativos hacia Magaly Medina
    Comentarios negativos hacia Magaly Medina
    Magaly Medina criticada por video
    Magaly Medina criticada por video
    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly Medina recibe durísimas acusaciones tras difundir video de Jefferson Farfán y exigen consecuencias: "Racista..."
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Jackson Mora confiesa la MILLONARIA suma que recibió en medio de acusaciones de fraude: "Pasaba una situación difícil"

    Padre de la hija de Isabella Ladera sorprende con inesperada declaración de amor tras el nacimiento del bebé de Hugo: "Sigo enamorado"

    Hija de Said Palao ROMPE EN LLANTO al dedicar conmovedor discurso a su madre en plena boda: "Moviste cielo y tierra por mí"

    Magaly Solier reaparece públicamente con potente mensaje sobre la salud mental y se quiebra al hablar de sus hijos: “Nunca hay que esconder nuestro dolor”

    Verónica Linares NO CALLA MÁS tras ser señalada por separación de Federico Salazar y Katia Condos

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    La Bistecca

    Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

    PRECIO

    S/ 38.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;