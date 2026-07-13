Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Bomberos peruanos rescatan a una mujer que permaneció 86 horas atrapada en edificio de 15 pisos tras TERREMOTO en Venezuela

Magaly Solier reaparece públicamente con potente mensaje sobre la salud mental y se quiebra al hablar de sus hijos: “Nunca hay que esconder nuestro dolor”

Magaly Solier reapareció en televisión, habló sobre su proceso de recuperación y se emocionó al recordar el dolor que siente por estar alejada de sus hijos.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Magaly Solier reaparece públicamente con potente mensaje sobre la salud mental y se quiebra al hablar de sus hijos: “Nunca hay que esconder nuestro dolor”
    Magaly Solier abrió su corazón y habló de su dolor de madre. | Composición Wapa /Captura de DíaD
    Magaly Solier reaparece públicamente con potente mensaje sobre la salud mental y se quiebra al hablar de sus hijos: “Nunca hay que esconder nuestro dolor”

    Magaly Solier volvió a colocarse frente a las cámaras después de permanecer varios meses alejada de la exposición mediática. La reconocida actriz peruana brindó una reveladora entrevista al programa dominical 'Día D', en la que habló sin filtros sobre las dificultades que enfrentó y el proceso personal que atraviesa para recuperar la estabilidad.

    La protagonista de 'La teta asustada' se mostró más serena y optimista, aunque no pudo evitar quebrarse al abordar uno de los episodios más dolorosos de su vida: el distanciamiento de sus hijos. Durante la conversación, también reconoció que tuvo problemas con el consumo de alcohol y confirmó que continúa recibiendo acompañamiento profesional.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Jackson Mora confiesa la MILLONARIA suma que recibió en medio de acusaciones de fraude: "Pasaba una situación difícil"

    “Estuve en una terapia de rehabilitación y sigo. Me va genial, es más, me voy a terminar enamorando de mi psiquiatra”, expresó la artista con humor, dejando entrever que intenta afrontar esta nueva etapa con una actitud diferente.

    Magaly Solier se emociona al enviarles un mensaje a sus hijos

    El momento más sensible de la entrevista llegó cuando Magaly Solier recordó a sus hijos y confesó cuánto le afecta no poder tenerlos cerca. Con la voz entrecortada, la actriz manifestó que desea volver a abrazarlos y aseguró que seguirá esperándolos, pese a las circunstancias.

    “Me siento orgullosa como madre. No quisiera verlos, quisiera abrazarlos. Nunca había conocido ese dolor de madre”, declaró antes de señalar que la separación la llevó a atravesar uno de los periodos más difíciles de su historia personal.

    Magaly Solier reveló que mantiene un tratamiento contra la adicción al alcohol.
    Magaly Solier reveló que mantiene un tratamiento contra la adicción al alcohol.

    La intérprete sostuvo que, a pesar de los obstáculos, permanecerá firme para ellos. “Acá mamá siempre va a estar parada”, afirmó visiblemente emocionada durante la entrevista.

    Magaly Solier también reflexionó sobre su pasado sentimental y aseguró que el matrimonio significó una experiencia de aprendizaje. La artista descartó volver a casarse y explicó que ahora se considera una mujer más madura, responsable e independiente.

    “Ya no volvería a casarme. El matrimonio fue un aprendizaje; he madurado. Aprendí a ser más responsable y vivir sola”, manifestó.

    Magaly Solier comparte un mensaje tras atravesar momentos difíciles

    Actualmente, la actriz reside en Huanta y busca mantenerse enfocada en sus proyectos personales y artísticos. Desde esta nueva etapa, decidió utilizar su testimonio para dirigirse a otras mujeres que atraviesan situaciones complejas y sienten que han perdido la esperanza.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Jackson Mora confiesa la MILLONARIA suma que recibió en medio de acusaciones de fraude: "Pasaba una situación difícil"

    Solier reconoció que llegó a experimentar un profundo sufrimiento emocional, pero resaltó la importancia de expresar lo que uno siente y pedir ayuda. “Hay muchas mujeres como Magaly Solier que han sufrido, no se derrumben. Nunca hay que esconder nuestro dolor”, señaló.

    Su reaparición generó una ola de comentarios entre los espectadores, quienes destacaron la fortaleza de la actriz para hablar públicamente sobre su recuperación. Magaly Solier dejó claro que continúa trabajando en sí misma y que su principal motivación es reconstruir su vida sin perder la esperanza de reencontrarse con sus hijos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly Solier reaparece públicamente con potente mensaje sobre la salud mental y se quiebra al hablar de sus hijos: “Nunca hay que esconder nuestro dolor”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Tula Rodríguez revela INESPERADO DIAGNÓSTICO y se somete a operación de EMERGENCIA: "Mi hija solo depende de mí"

    Mark Vito revela por qué Keiko Fujimori le NEGÓ REALIZAR un trámite clave durante su matrimonio: "Ella se negó..."

    Jackson Mora confiesa la MILLONARIA suma que recibió en medio de acusaciones de fraude: "Pasaba una situación difícil"

    ¡Se emocionó!: Estrella Torres estalló en lágrimas antes de darle el tan ansiado 'sí' a su ahora esposo, Kevin Salas

    Hijo de Jefferson Farfán anuncia su DEBUT en EXCLUSIVO proyecto tras no recibir PENSIÓN y Farfán sorprende con fuerte reacción: "Nunca imaginé que..."

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    La Bistecca

    Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

    PRECIO

    S/ 38.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;