Magaly Solier reapareció en televisión, habló sobre su proceso de recuperación y se emocionó al recordar el dolor que siente por estar alejada de sus hijos.

Magaly Solier abrió su corazón y habló de su dolor de madre. | Composición Wapa /Captura de DíaD

Magaly Solier abrió su corazón y habló de su dolor de madre. | Composición Wapa /Captura de DíaD

Magaly Solier volvió a colocarse frente a las cámaras después de permanecer varios meses alejada de la exposición mediática. La reconocida actriz peruana brindó una reveladora entrevista al programa dominical 'Día D', en la que habló sin filtros sobre las dificultades que enfrentó y el proceso personal que atraviesa para recuperar la estabilidad.

La protagonista de 'La teta asustada' se mostró más serena y optimista, aunque no pudo evitar quebrarse al abordar uno de los episodios más dolorosos de su vida: el distanciamiento de sus hijos. Durante la conversación, también reconoció que tuvo problemas con el consumo de alcohol y confirmó que continúa recibiendo acompañamiento profesional.

“Estuve en una terapia de rehabilitación y sigo. Me va genial, es más, me voy a terminar enamorando de mi psiquiatra”, expresó la artista con humor, dejando entrever que intenta afrontar esta nueva etapa con una actitud diferente.

Magaly Solier se emociona al enviarles un mensaje a sus hijos

El momento más sensible de la entrevista llegó cuando Magaly Solier recordó a sus hijos y confesó cuánto le afecta no poder tenerlos cerca. Con la voz entrecortada, la actriz manifestó que desea volver a abrazarlos y aseguró que seguirá esperándolos, pese a las circunstancias.

“Me siento orgullosa como madre. No quisiera verlos, quisiera abrazarlos. Nunca había conocido ese dolor de madre”, declaró antes de señalar que la separación la llevó a atravesar uno de los periodos más difíciles de su historia personal.

Magaly Solier reveló que mantiene un tratamiento contra la adicción al alcohol.

La intérprete sostuvo que, a pesar de los obstáculos, permanecerá firme para ellos. “Acá mamá siempre va a estar parada”, afirmó visiblemente emocionada durante la entrevista.

Magaly Solier también reflexionó sobre su pasado sentimental y aseguró que el matrimonio significó una experiencia de aprendizaje. La artista descartó volver a casarse y explicó que ahora se considera una mujer más madura, responsable e independiente.

“Ya no volvería a casarme. El matrimonio fue un aprendizaje; he madurado. Aprendí a ser más responsable y vivir sola”, manifestó.

Magaly Solier comparte un mensaje tras atravesar momentos difíciles

Actualmente, la actriz reside en Huanta y busca mantenerse enfocada en sus proyectos personales y artísticos. Desde esta nueva etapa, decidió utilizar su testimonio para dirigirse a otras mujeres que atraviesan situaciones complejas y sienten que han perdido la esperanza.

Solier reconoció que llegó a experimentar un profundo sufrimiento emocional, pero resaltó la importancia de expresar lo que uno siente y pedir ayuda. “Hay muchas mujeres como Magaly Solier que han sufrido, no se derrumben. Nunca hay que esconder nuestro dolor”, señaló.