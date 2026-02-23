Sedapal anunció un nuevo corte de agua programado para este martes 24 de febrero . Revisa qué distritos de Lima serán afectados por la medida.

¡A preparar los baldes! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció cortes programados del servicio para este martes 24 de febrero en algunos distritos de Lima Metropolitana. La entidad explicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal responde a trabajos y acciones de mantenimiento que buscan asegurar la calidad y continuidad del abastecimiento de agua potable en la capital.

Entre las acciones programadas figuran la limpieza de reservorios, el mantenimiento de válvulas de control, trabajos de empalme, entre otras intervenciones. En ese contexto, la empresa estatal exhortó a los usuarios a adoptar medidas preventivas para abastecerse durante el tiempo de restricción, como almacenar agua en baldes u otros recipientes con anticipación.

Corte de agua en Lima Cercado

Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Áreas afectadas: U.V. N.° 3. Cuadrante: Av. Óscar R. Benavides, Av. Universitaria, Av. Germán Amézaga.

U.V. N.° 3. Cuadrante: Av. Óscar R. Benavides, Av. Universitaria, Av. Germán Amézaga. Motivo: Trabajos de empalme.

Trabajos de empalme. Sector 43.

Asimismo, se informó que este 24 de febrero habrá suspensión del servicio en Lima Cercado debido al mantenimiento de una válvula de control en la U.V. N.° 3. El corte abarcará el cuadrante comprendido entre la Av. Óscar R. Benavides (Av. Colonial), Av. Universitaria y Av. Germán Amézaga, desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Corte de agua en Comas

Áreas afectadas: A.H. Collique Comités 40 y 41, A.H. Las Lomas de Collique, A.H. Lomas de San Valentín, A.H. Villa Florida, A.H. Villa La Paz, A.H. Villa Florida 5.ª zona Collique. A.H. Las Casuarinas de Collique, A.H. Las Casuarinas de Collique Ampliación. A.H. 28 de Julio, A.H. Las Lomas Solidarios Valientes, A.H. Horacio Zevallos Gámez, A.H. Collique, A.H. Collique 4.ª zona Comité Vecinal 98 y 100.

A.H. Collique Comités 40 y 41, A.H. Las Lomas de Collique, A.H. Lomas de San Valentín, A.H. Villa Florida, A.H. Villa La Paz, A.H. Villa Florida 5.ª zona Collique. A.H. Las Casuarinas de Collique, A.H. Las Casuarinas de Collique Ampliación. A.H. 28 de Julio, A.H. Las Lomas Solidarios Valientes, A.H. Horacio Zevallos Gámez, A.H. Collique, A.H. Collique 4.ª zona Comité Vecinal 98 y 100. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 349.

Medidas y contacto ante corte de agua en tu distrito