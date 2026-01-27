Doña Peta respalda a Sergio Peña y lanza fuerte mensaje sobre la denuncia de presunto abuso, reafirmando que cree en su inocencia.

Doña Peta se presentó ante las cámaras de Amor y Fuego y defendió sin titubeos a su sobrino, el futbolista Sergio Peña, frente a la denuncia por presunto abuso que involucra también a Carlos Zambrano y Miguel Trauco. La madre de Paolo Guerrero sorprendió al lanzar un mensaje firme y directo, dejando clara su postura sobre el caso que ha generado fuerte polémica.

Doña Peta exige una investigación exhaustiva tras denuncia que involucra a Sergio Peña

Ante las cámaras de Amor y Fuego, la madre de Paolo Guerrero fue consultada por la situación legal que afronta su sobrino por una denuncia de presunto abuso, cuando debía estar concentrado en un hotel en Uruguay. Ella pidió que las autoridades aclaren lo ocurrido, aunque dejó claro su respaldo a su familia.

"Que investiguen bien porque pueden ser inocentes. En mi familia nunca ha habido violad#$%", se le oye decir a doña Peta, al ser abordada en el estadio Matute durante el partido del sábado 24 de junio. Su expresión seria reflejaba la gravedad del tema.

Por su parte, Sergio Peña también se pronunció públicamente y, a través de su abogado, señaló que estuvo compartiendo bebidas en una habitación de hotel con amigos y las jóvenes, pero que se retiró sin mantener ningún tipo de vínculo afectivo.

Madre de Sergio Peña comparte duros mensajes tras denuncia contra su hijo

A través de su cuenta de Instagram, Flores llamó la atención al publicar unas frases que no pasaron desapercibidas en medio de la denuncia que se entabló en Argentina contra su hijo y los futbolistas Carlos Zambrano y Miguel Trauco.