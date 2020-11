El bikini enterizo con estampado de tigre que enamoró a Karen Dejo

Karen Dejo compartió una postal en Instagram luciendo un esplendoroso look de playa preciso para la llegada de la temporada de verano 2021.

El animal print en los bikinis

La conductora de televisión eligió un bikini enterizo blanco con tiras sphagetti con uno de los estilos de animal print más populares y que sin duda alguna le dieron un toque sensacional a su look: el estampado de tigre.

Y es que, si bien este print es considerado por las expertas en moda como un must have que nunca pasa de moda, el portal InStyle afirmó que los bikinis y bañadores animal print se adaptarán al verano en su forma más renovada y juvenil pues, además, imprime carácter y resalta el bronceado.

Una de las primeras prescriptoras de este estilo en la ropa de baño fue nada más ni nada menos que Diana de Gales, quien lució un bello bikini enterizo con el estampado de leopardo, escote redondo y tirantes finos.

Sombrero de ala ancha, accesorio ideal para un look de playa

Y volviendo al look de Karen Dejo, la bailarina profesional utilizó un sombrero blanco de ala ancha con un lazo negro en el centro, accesorio preciso para complementar un estilismo de playa. ¿La razón? No solo nos protegen del sol, sino que nos ayudan a personalizar nuestro style.

Así como las gafas de sol los sombreros son un must have para un día de verano pues como sabemos es importante cuidar nuestra piel cada vez que nos exponemos prolongadamente ante los rayos solares. Existen muchos modelos, algunos más sencillos y clásicos, ya sean paja, trenzados o en rafia, con bordados, con toques desflecados, con lazos o tiras, te encantará incluirlo en tus looks.

¿Cuál es el origen del animal print?

Aunque no lo parezca el animal print tiene un origen bastante remoto. De acuerdo a los blogs de moda éste se remonta a la época de las cavernas, tiempo donde las personas debían emplear las pieles de los animales para protegerse del frío. Con el paso de los años se empezó a utilizar durante la Edad Media por personajes de la realeza y la burguesía para demostrar su estatus social.

En los años 20 se comenzó a ver más a menudo el estampado de leopardo en el mundo de la moda, el más icónico y utilizado, gracias a la actriz Gloria Swanson. No obstante, fue recién en los años 70 donde se dio una democratización al usarse otros como el de cebra, tigre y serpiente.