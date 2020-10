Natalie Vértiz lleva el bikini animal print ideal para el verano 2021

Natalie Vértiz sabe muy bien que para esos días de sol y playa no pueden faltar los vestidos, faldas o shorts -según sea tu estilo- y, por supuesto, el traje de baño. Ya sea que nos guste más los enterizos o los bikinis esta prenda no puede faltar dentro de nuestro guardarropa para disfrutar un día cerca al mar.

A pocos meses de la llegada del verano, la ex Miss Perú, se lució en Instagram con unos hermosos diseños de bikini animal print que causaron sensación entre sus seguidores.

La fundadora de “Model of the year” le rindió honores a un print que nunca pasa de moda y que no dudamos esta temporada no será la excepción. Nos referimos al estampado de leopardo, un estilo que la hizo lucir radiante y sexy a la vez.

El modelo tenía un escote en V y llevaba unas tiras que se amoldaron muy bien a su figura por encima del ombligo. Una instantánea que provocó todo tipo de comentarios pues lució si silueta en su máximo esplendor.

En un segundo look de verano la conductora de “Estás en todas” optó por un estilismo menos osado y eligió un traje de baño de dos piezas -la parte superior en forma de top- que llevaba un estampado de vaca.

Y para complementar este look de verano Natalie Vértiz como toda fashionista echó mano de un par de accesorios. Solo hizo falta que le agregara un pequeño collar de perlas blancas y un sombrero de paja de ala ancha para ponerle el toque final a su estilismo. ¿Y tú wapa con cuál de sus dos looks te quedas?