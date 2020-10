Maju Mantilla marca estilo con el bikini que será tendencia en 2021

Maju Mantilla sabe muy bien cómo llevar las tendencias de la temporada primavera-verano para lucir un estilazo en las redes sociales.

La ex Miss Perú no es ajena a nuestro radar de moda y esta vez nos sorprendió con un bellísimo diseño de ropa de baño que seguramente marcará la pauta durante el 2021. ¿La razón? El colorido estampado que refleja un estilismo súper chic.

Y es que con la llegada de la época de calor hemos visto que muchas famosas peruanas han comenzado por realizar algunos viajes cerca a la playa y la naturaleza. Y, por supuesto, para ello no puede faltar la ropa de baño ideal para disfrutar el paseo.

Maju Mantilla optó por un diseño de dos piezas con un estampado multicolor que destacó su figura. En la parte superior el modelo no tenía el clásico escote en V sino llevaba la forma de un top con mangas caídas que le dieron un toque sensual. Este diseño es ideal para las mujeres que tienen un busto pequeño.

Y si bien todavía no sabemos si se permitirá disfrutar de las playas durante el próximo verano -cumpliendo todas las medidas sanitarias- vale le pena ir buscando algunos modelos si necesitamos una nueva ropa de baño. Por supuesto también podemos optar por los enterizos si no nos sentimos tan cómodas con este tipo de diseños. ¿Y tú wapa prefieres los enterizos o los bikinis?

Maju Mantilla y su outfit de media estación con falda de cuero

En este look podemos ver que Maju Mantilla lleva una chompita blanca de cuello alto y mangas largas, un básico que nos ayudará a crear modernos outfits, y una mini falda de cuero negra. Un elemento que sin duda alguna le aportará un toque más trendy a nuestro look.

Pero no solamente se preocupó de las prendas superiores sino también del calzado que iba a lucir. Por ello empleó unas zapatillas urbanas que tenían un detalle especial gracias a los prints de cebra y leopardo que se lucían en el zapato.

Y es que si queremos darles mucha más fuerza a nuestros looks podemos usar zapatillas con diseños y estampados para no llevar outfits muy lineales o solo con colores neutros. Recuerda wapa que todo depende de ti ¡y si quieres adaptarlo a tu estilo no olvides usarlo con mucha actitud!