Tula Rodríguez y su hija enternecen luciendo coloridos matching looks

Tula Rodríguez y su hija Valentina tienen un fuerte lazo que adoran compartir con el resto del mundo. Y en numerosas ocasiones, madre e hija han usado la moda como el canal predilecto para mostrar esta conexión.

Recientemente, la conductora de ‘En Boca de Todos’ retomó la actividad en su cuenta de Instagram para agradecer a sus seguidores por el cariño y mensajes de apoyo tras el fallecimiento de su esposo, Javier Carmona. Para acompañar este mensaje reflexivo, la TV host compartió una instantánea junto a su hija Valentina.

En la fotografía, podemos ver que madre e hija lucen más unidas que nunca y para demostrarlo usaron una pasión que ambas tienen en común: la moda. Fue así como Tula y Valentina se animaron a usar matching outfits (las dos usando vestidos amarillos) para crear un look veraniego sincronizado. “Gracias, Valentina por ser mi gran soporte y ser una niña fuerte. Te admiro tanto. Quiero que sepas que yo estaré́ para ti toda la vida, hijita”, escribió Tula Rodríguez en redes.

Los amantes de la moda saben que los looks sincronizados han estado en tendencia últimamente. Sin embargo, al margen de si están trending o no, los matching outfits son una gran forma de mostrar nuestra complicidad y conexión con alguien especial. Tula y Valentina lo tienen muy en cuenta porque además de este look, tienen otros atuendos complementarios que muestran su fuerte lazo.