Flavia Laos nos muestra cómo usar botas XL en un outfit de verano

Flavia Laos es considerada una de las famosas más estilosas de nuestra farándula. Esto la ha convertido en el principal referente de moda para muchas personas de nuestro país.

La modelo no es ajena a nuestro radar de tendencias, y es que en el pasado Flavia Laos ha demostrado su vena fashionista a través de outfits que causan revuelo. Esta vez, la actriz nos vuelve a dar una lección de estilo mostrándonos una otra alternativa para usar un calzado en tendencia.

Semanas atrás, vimos como las botas XL se convirtieron en el calzado preferido de numerosas famosas peruanas y Flavia Laos fue una de ellas. Sin embargo, eso fue cuando estábamos en un clima más frío. Ahora, con el cambio de estación muchas personas pensarán que estos zapatos están out of season, pero Flavia nos demostró cómo podemos incorporarlas en looks de verano.

En Instagram, Flavia Laos compartió las postales de un outfit conformado por una falda tubular de corte midi, con estampado de cuadros, top lila y unas botas XL negras. La actriz repitió este look con una ligera variación, demostrándonos el poder de este calzado para combinar con diferentes atuendos de diferentes estaciones.