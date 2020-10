Karen Schwarz presenta nuevo modelo de botas XL en outfit total pink

Desde que Karen Schwarz regresó a la pantalla chica a través de Latina después de su embarazo no ha dejado de lado uno de sus estilismos favoritos: los vestidos. Y aunque hay quienes cuestionan sus ceñidos outfits en Instagram -por no tener la misma figura de antes-, la ex Miss Perú hace caso omiso a las críticas y sigue brillando con sus looks.

Esta vez la presentadora de televisión confirmó su predilección por el calzado favorito de las famosas peruanas, las botas XL. Para marcar la diferencia la modelo empleó un estilo diferente del que hemos visto en la mayoría de figuras de la farándula local.

En este caso Karen Schwarz eligió un vestido de corte princesa rosa pastel, un color muy en tendencia, de cuello alto y mangas cortas sin mayores detalles o aplicaciones. Y es que la influencer y pareja de Ezio Oliva quiso centrar toda la atención de su look en sus botas altas.

El diseño que utilizó no fue el clásico modelo de piel negra, sino que ella optó por lucir un modelo novedoso de tipo calcetín y en color rosado. Con esta pieza complementó su look y le dio el toque perfecto a su estilismo total Pink.

Anteriormente repitió el plato, pero en un outfit total black para crear un look patriota con unos high waisted shorts y un polo que llevaba el escudo del Perú en el pecho. Sin duda alguna la Tv host peruana nos confirma que las botas XL siguen siendo una opción moderna incluso durante esta nueva temporada. ¿Y a ti wapa cuál look te gustó más?