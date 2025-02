Andrés Rodríguez compartió detalles sobre cómo Jackson Mora lograba encubrir sus infidelidades para evitar que Tilsa Lozano sospechara. Según Rodríguez, después de pasar la noche con dos mujeres tras llevarlas gratuitamente a un evento, le preguntó a Mora cómo conseguía que la modelo no notara nada durante sus largas ausencias.

A Jackson Mora parece no haberle importado los sentimientos de Tilsa Lozano, ni haber sentido culpa por sus acciones . Para mantener las apariencias y que todo siguiera como si nada hubiera ocurrido, simplemente le ofreció una excusa sin mayores explicaciones.

"A la mañana siguiente cuando almorzamos juntos qué le decía a su esposa, porque estaba tan tranquilo, o sea acababa de amanecer con otra mujer y se iba a ver con su esposa en otro país y simplemente me dijo 'tranquilo', que no, que él le había dicho que se quedó dormido y ya que no pasaba nada", expresó.