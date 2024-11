¡No se queda callado! El cantante de cumbia Christian Domínguez no fue indiferente a las palabras de Pamela Franco . Recordemos que la relación de los cantantes se terminó después que el programa de Magaly Medina ampayara al artista con Mary Moncada.

Tras este escándalo amoroso, se descubrió que el líder de ‘La Gran Orquesta Internacional’ no solo traicionó a Franco con una, sino con dos mujeres. Por esta razón es que la cantante resaltó que Domínguez "como persona, se ha pintado de cuerpo entero". Esta respuesta le habría hecho ruido a Domínguez. ¿Cuál fue su respuesta? Te lo contamos a continuación.

"Como siempre, con respeto porque es la madre de mi hija. Y como persona tampoco tengo nada que decir y tiene mucha razón: todos nos hemos pintado de cuerpo entero. Yo me considero un buen ser humano, me considero una persona que respeta a las demás personas. Un mal ser humano es que desea el mal a una persona, que no tenga respeto por los niños", contestó Christian Domínguez sobre Pamela Franco.