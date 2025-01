El "maquillaje sirena" o "siren eyes" se ha convertido en una de las tendencias más aclamadas del 2024, y promete seguir marcando la pauta en 2025. Con el respaldo de icónicas figuras como Emily Ratajkowski, Gabriette y Dove Cameron, este look captura la esencia de la mitológica y cautivadora belleza de las sirenas. Su atractivo radica en la fusión de dulzura y misterio, un encanto que se refleja en cada trazo de maquillaje, logrando una mirada hipnotizante que no puede pasar desapercibida.



Este trend se centra en una mirada alargada y profunda, en especial en los ojos. La clave está en crear un contorno triangular en el párpado superior, extendiendo la sombra hacia las sienes para conseguir ese efecto de “ojo almendrado” que refleja la sensualidad marina. Ya sea para un look audaz con delineados dramáticos o para un estilo más suave y sofisticado para el día, el siren makeup ofrece una versatilidad única, adaptándose a todos los tonos de ojos y destacando su color natural. ¡Es el maquillaje perfecto para crear una mirada que enamora y atrapa miradas!