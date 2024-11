A lo largo de los años, hemos escuchado que el labial rojo es el clásico rejuvenecedor por excelencia, un color que nunca pasa de moda y que, en teoría, resalta la confianza y el glamour. Sin embargo, lo cierto es que, según expertos en belleza y colorimetría, el rojo no es necesariamente el color que te hará lucir más joven. Aunque es un tono audaz, sofisticado y lleno de poder, no siempre consigue resaltar nuestras mejores características ni aporta el frescor juvenil que buscamos.



En algunos casos, el rojo puede tener un efecto más envejecedor, especialmente si no se combina adecuadamente con el tono de la piel o si se elige un matiz demasiado intenso. Esto se debe a que el rojo tiende a ser un color fuerte que, en lugar de suavizar los rasgos, puede hacer que el rostro luzca más rígido o fatigado. Entonces, ¿cuál es el verdadero color de labial que te hace ver más joven? La respuesta se encuentra en los tonos más suaves y naturales, que logran crear un balance perfecto entre frescura y vitalidad.