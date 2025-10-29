Gustavo Salcedo acompañó a Maju Mantilla en el velorio de su madre, mostrando cercanía y apoyo en uno de los momentos más difíciles para la exreina de belleza.

Gustavo Salcedo, aún esposo de la exreina de belleza Maju Mantilla, sorprendió al mostrarse más cercano que nunca tras las recientes polémicas. El empresario peruano decidió acompañar a Maju en el velorio de su madre, Elvia García Linares, dejando de lado las diferencias para brindarle su apoyo en este difícil momento. Su presencia no pasó desapercibida, ya que fue captado compartiendo gestos de consuelo y respeto hacia la familia de la ex Miss Mundo Perú.

Gustavo Salcedo muestra cercanía con Maju Mantilla en su momento más difícil

Durante el velorio de la madre de Maju Mantilla, la exreina de belleza Olga Sumarán también acudió al último adiós de Elvia García Linares y conversó con los medios de comunicación. La actriz sorprendió al confirmar que Gustavo Salcedo ha estado presente para apoyar a su aún esposa en medio de este difícil momento.

“Sí, (la relación de padres) están en armonía, ve a sus hijos. Comparten también momentos, tengo entendido”, expresó la exmodelo peruana, confirmando que ambos mantienen una buena relación como padres pese a los escándalos que los rodearon. Asimismo, Salcedo dejó ver que no tiene inconveniente en acompañar a Maju Mantilla durante este proceso de duelo, mostrando madurez y empatía al presentarse en el velatorio de su suegra.

Maju Mantilla se pronuncia con emotivas palabras tras la partida de su madre

Olga Sumarán, mentora de certámenes de belleza y gran amiga de Maju Mantilla, contó cómo reaccionó la exconductora al recibir la noticia. En declaraciones a la prensa, Sumarán relató que Maju se mostró profundamente afectada por la pérdida. “Me avisaron anoche. Hemos conversado, le he dicho que esté tranquila, me dijo que está pasando por momentos terribles”, expresó con evidente pesar.