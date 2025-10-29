Gustavo Salcedo se luce muy unido a Maju Mantilla y le brinda su consuelo tras el fallecimiento de su madre: se revelan videosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Gustavo Salcedo, aún esposo de la exreina de belleza Maju Mantilla, sorprendió al mostrarse más cercano que nunca tras las recientes polémicas. El empresario peruano decidió acompañar a Maju en el velorio de su madre, Elvia García Linares, dejando de lado las diferencias para brindarle su apoyo en este difícil momento. Su presencia no pasó desapercibida, ya que fue captado compartiendo gestos de consuelo y respeto hacia la familia de la ex Miss Mundo Perú.
LEER MÁS: Maju Mantilla comparte su dolor con desgarradoras palabras tras el fallecimiento de su madre: "Pasando por momentos muy terribles"
Gustavo Salcedo muestra cercanía con Maju Mantilla en su momento más difícil
Durante el velorio de la madre de Maju Mantilla, la exreina de belleza Olga Sumarán también acudió al último adiós de Elvia García Linares y conversó con los medios de comunicación. La actriz sorprendió al confirmar que Gustavo Salcedo ha estado presente para apoyar a su aún esposa en medio de este difícil momento.
“Sí, (la relación de padres) están en armonía, ve a sus hijos. Comparten también momentos, tengo entendido”, expresó la exmodelo peruana, confirmando que ambos mantienen una buena relación como padres pese a los escándalos que los rodearon. Asimismo, Salcedo dejó ver que no tiene inconveniente en acompañar a Maju Mantilla durante este proceso de duelo, mostrando madurez y empatía al presentarse en el velatorio de su suegra.
TAMBIÉN LEER: Magaly Solier reaparece tras ser internada en hospital y es homenajeada en universidad de su natal Huanta
Maju Mantilla se pronuncia con emotivas palabras tras la partida de su madre
Olga Sumarán, mentora de certámenes de belleza y gran amiga de Maju Mantilla, contó cómo reaccionó la exconductora al recibir la noticia. En declaraciones a la prensa, Sumarán relató que Maju se mostró profundamente afectada por la pérdida. “Me avisaron anoche. Hemos conversado, le he dicho que esté tranquila, me dijo que está pasando por momentos terribles”, expresó con evidente pesar.
Además, recordó que ya habían compartido conversaciones durante los momentos difíciles que Maju atravesó por las presuntas infidelidades de su esposo, Gustavo Salcedo. Según reveló, la exreina de belleza siempre encontró en ella un apoyo sincero. “La he visto muy triste por su esposo, sus hijos, todo. Le he dicho que cuenta conmigo, que no se sienta sola, que me llame para todo. ‘Sí, mi Olguita’, me dijo”, relató, destacando la estrecha amistad que las une.