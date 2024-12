¿Ya no siguen? Olga Zumarán, actriz, exreina de belleza y directora del Miss Mundo Perú, sigue sorprendiendo a sus seguidores con revelaciones sobre su vida personal, de la que antes no había hablando a profundidad.

En una reciente entrevista con Ricardo Rondón en su podcast 'Rondón Tolón', Olga abrió su corazón para hablar de su relación actual con el padre de su primogénito y los desafíos que enfrentó al ser madre a los 40 años.

¿Qué relación tiene Olga Zumarán con Bruno de Ayala?

Zumarán estuvo casada durante 11 años con Bruno de Ayala, con quien tuvo a su única hija. Aunque su matrimonio no tuvo el final que esperaba, Olga destacó cómo su vínculo ha evolucionado hacia una amistad sólida.

“Cuando tuve a mi hija a los 40, fue un cambio radical en mi vida. Me sentí con una responsabilidad enorme y mi capacidad de amar cambió completamente. Creía que debía quedarme con el padre de mi hija para siempre, que esa era la norma. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que no nos llevábamos bien y decidimos separarnos”, refirió la exreina de belleza.

Hoy en día, Olga Zumarán describe su relación con Bruno como amistosa y llena de respeto. “Somos grandes amigos, él siempre se preocupa por mí y eso me hace sentir tranquila. Creo que una sola hija fue suficiente para mí, ella es mi mayor bendición”, acotó.

Millonario pretende robarse el corazón a Olga Zumarán

Durante la entrevista, Olga también compartió una anécdota poco conocida sobre un romance que vivió mientras estaba en México. La exreina de belleza recordó cómo un pretendiente millonario de Televisa la conquistó con detalles extravagantes.

“Me enviaba canastas de frutas con joyas escondidas, desde rubíes hasta brillantes. Incluso me regaló un Rolex, aunque no soy de usar relojes, los tengo guardados como recuerdos. Lo más impresionante fue un Ford Mustang color celeste acero que me dio al mes de conocernos. Era viudo, muy generoso y un caballero”, expuso Zumarán.

Sin embargo, esta historia de amor no tuvo un final feliz. Aunque la relación duró tres años, Olga decidió regresar al Perú y poner fin al romance. “Él quería que me quedara en México e incluso habló con mi papá para convencerme, pero yo ya no lo quería. Fue una experiencia única, pero la vida me llevó por otro camino”, comentó.

Reflexiones sobre la maternidad y el amor

Olga Zumarán también reflexionó sobre lo que significó ser madre en una etapa más madura de su vida. “Tuve a mi hija cuando ya había vivido y experimentado muchas cosas. Eso me permitió ser más consciente de mi responsabilidad como madre, aunque no fue fácil manejar la vida personal y profesional”, refirió.