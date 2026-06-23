¿Tu hospital te queda lejos? EsSalud permite cambiar de establecimiento de salud en línea

¿Tu hospital te queda lejos? EsSalud permite cambiar de establecimiento de salud en líneaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Presta atención! Según las normas del Seguro Social de Salud (EsSalud), cada asegurado es asignado a un centro médico según la dirección de su DNI, a fin de recibir atención cerca de su hogar. Sin embargo, quienes se han mudado recientemente o desean cambiar de establecimiento pueden hacerlo de manera sencilla. ¿Qué documentos necesitas y cómo realizar este trámite? Aquí te explicamos el procedimiento.
¿Necesitas cambiar tu centro de salud de EsSalud? Descubre cómo hacerlo fácilmente
Para gestionar el cambio, los interesados deben presentar documentos que acrediten su nuevo domicilio, como recibos de luz, agua, teléfono fijo o contrato de alquiler.
Una vez que reúnas los documentos necesarios para acreditar tu nuevo domicilio, dirígete a una oficina de EsSalud, acude al área administrativa, muestra tu DNI junto con los documentos requeridos y solicita el cambio de centro de atención.
¿Es viable realizar el cambio de centro médico de EsSalud en línea?
Sí. Está disponible la plataforma Viva EsSalud: https://viva.essalud.gob.pe/viva/login, donde puedes acceder a la sección de actualización de datos, registrar tu nuevo domicilio y elegir el centro médico más cercano.
¿Cómo verificar cuál será el nuevo centro de atención de EsSalud?
Tras completar el trámite, no es necesario visitar físicamente las oficinas de EsSalud para conocer el nuevo centro de atención asignado. Puedes validar la asignación final en el siguiente enlace: https://dondemeatiendo.essalud.gob.pe/#/consulta y seguir estos pasos:
- Elige tu tipo de documento (DNI, carné de extranjería o partida de nacimiento).
- Ingresa tu número de documento.
- Introduce el número verificador.
- Indica tu fecha de nacimiento.
- Haz clic en "Acepto la cláusula informativa sobre tratamiento de datos personales".
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Una vez dentro del sistema, podrás ver la información sobre el nuevo centro de salud asignado, junto con tus datos personales y el tipo de seguro al que estás afiliado.