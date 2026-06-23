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¿Tu hospital te queda lejos? EsSalud permite cambiar de establecimiento de salud en línea

EsSalud ofrece un trámite en línea mediante la plataforma Viva EsSalud para actualizar información personal y escoger el centro de salud más cercano.

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    ¿Tu hospital te queda lejos? EsSalud permite cambiar de establecimiento de salud en línea
    EsSalud lanza plataforma para modificar tu centro de atención desde el celular. | Composición Wapa
    ¿Tu hospital te queda lejos? EsSalud permite cambiar de establecimiento de salud en línea

    ¡Presta atención! Según las normas del Seguro Social de Salud (EsSalud), cada asegurado es asignado a un centro médico según la dirección de su DNI, a fin de recibir atención cerca de su hogar. Sin embargo, quienes se han mudado recientemente o desean cambiar de establecimiento pueden hacerlo de manera sencilla. ¿Qué documentos necesitas y cómo realizar este trámite? Aquí te explicamos el procedimiento.

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    ¿Necesitas cambiar tu centro de salud de EsSalud? Descubre cómo hacerlo fácilmente

    Para gestionar el cambio, los interesados deben presentar documentos que acrediten su nuevo domicilio, como recibos de luz, agua, teléfono fijo o contrato de alquiler.

    Una vez que reúnas los documentos necesarios para acreditar tu nuevo domicilio, dirígete a una oficina de EsSalud, acude al área administrativa, muestra tu DNI junto con los documentos requeridos y solicita el cambio de centro de atención.

    ¿Es viable realizar el cambio de centro médico de EsSalud en línea?

    Sí. Está disponible la plataforma Viva EsSalud: https://viva.essalud.gob.pe/viva/login, donde puedes acceder a la sección de actualización de datos, registrar tu nuevo domicilio y elegir el centro médico más cercano.

    ¿Cómo verificar cuál será el nuevo centro de atención de EsSalud?

    Tras completar el trámite, no es necesario visitar físicamente las oficinas de EsSalud para conocer el nuevo centro de atención asignado. Puedes validar la asignación final en el siguiente enlace: https://dondemeatiendo.essalud.gob.pe/#/consulta y seguir estos pasos:

    • Elige tu tipo de documento (DNI, carné de extranjería o partida de nacimiento).
    • Ingresa tu número de documento.
    • Introduce el número verificador.
    • Indica tu fecha de nacimiento.
    • Haz clic en "Acepto la cláusula informativa sobre tratamiento de datos personales".
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    Una vez dentro del sistema, podrás ver la información sobre el nuevo centro de salud asignado, junto con tus datos personales y el tipo de seguro al que estás afiliado.

    ¿Cómo comprobar dónde será el nuevo centro de atención de EsSalud?
    ¿Cómo comprobar dónde será el nuevo centro de atención de EsSalud?
    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Tu hospital te queda lejos? EsSalud permite cambiar de establecimiento de salud en línea
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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