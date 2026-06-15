Jefferson Farfán NO SE MIDE con tremendo mensaje a Magaly Medina en medio de su conflicto legal: "La mujer más correcta del Perú"

Durante una reciente edición de Enfocados , el exfutbolista volvió a referirse a Magaly Medina y lanzó comentarios cargados de ironía, reavivando la controversia que ambos protagonizan en medio del proceso judicial que mantienen.

Jefferson Farfán volvió a referirse públicamente a Magaly Medina y reavivó la polémica que mantiene con ella. Durante una reciente emisión de su pódcast Enfocados, el exseleccionado nacional le envió un mensaje cargado de ironía, al describirla como 'la mujer más correcta' y 'un ser de luz', en medio del proceso judicial que ambos protagonizan.

Las declaraciones se producen luego de que Farfán recordara en el mismo espacio que la conductora aún tendría obligaciones pendientes derivadas de la sentencia, entre ellas pagos relacionados con la reparación civil y el cumplimiento de labores comunitarias.

El mensaje irónico de Jefferson Farfán

En plena transmisión, el exjugador anunció que dedicaría unas palabras a Medina y procedió a mencionarla directamente ante cámaras.

'Un saludo muy especial a la mujer más correcta del Perú, para la señora Magaly Jesús', expresó inicialmente. Acto seguido, mantuvo el mismo tono sarcástico al agregar: 'Magaly Jesús, para la mujer que es un ser de luz, hermano'.

Farfán continuó con su intervención y aseguró que respondería con respeto, aunque sin abandonar la ironía.

'Una mujer muy correcta. Un fuerte abrazo desde acá, un fuerte, un fuerte aplauso para ella. Vamos a responderle con respeto. Con lo que ella se merece. Es una dama, como tiene que ser'.

El fragmento no tardó en viralizarse en redes sociales, donde usuarios compartieron el video y lo interpretaron como un nuevo episodio del enfrentamiento mediático entre ambas figuras.

El comentario previo sobre la sentencia

Semanas atrás, Farfán ya había hecho referencia al litigio que mantiene con la conductora al hablar sobre el cumplimiento de la sentencia obtenida a su favor.

'Hablando de money, me tiene que pagar. No me paga hasta ahorita, está que me paga por partes. Echa, echa, no te voy a regalar nada. También tienes que ir a barrer las calles, no te olvides', comentó entonces.