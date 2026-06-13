André Carrillo , figura de la selección peruana, sorprendió en la inauguración del Mundial 2026 al ser entrevistado por un influencer sin ser reconocido. El curioso momento se volvió viral.

La inauguración del Mundial 2026 dejó una escena inesperada para los hinchas peruanos. André Carrillo asistió al estadio Azteca para vivir de cerca el arranque de la Copa del Mundo, pero terminó protagonizando un curioso momento cuando un popular influencer mexicano lo entrevistó sin darse cuenta de que estaba frente a una de las máximas figuras de la selección peruana. El episodio se volvió viral rápidamente en redes sociales y generó todo tipo de reacciones entre los aficionados.

André Carrillo fue entrevistado sin ser reconocido en la inauguración del Mundial 2026

La ceremonia inaugural reunió a miles de espectadores en México y contó con un espectáculo encabezado por Shakira antes del encuentro entre la selección anfitriona y Sudáfrica. En medio de la celebración, varios creadores de contenido aprovecharon para conversar con aficionados y personalidades presentes en el recinto.

Fue en ese contexto que un influencer mexicano se acercó a André Carrillo sin identificarlo. Durante la conversación, le hizo preguntas habituales para conocer a los visitantes extranjeros presentes en el evento.

“¿Habla español? ¿Cómo se llama? Nos regala tres palabritas. ¿De dónde eres?”, preguntó con curiosidad el influencer.

Lejos de mostrarse incómodo o molesto, el futbolista peruano respondió con total naturalidad y compartió su entusiasmo por el ambiente que se vivía en el estadio.

“Vamos a disfrutar, vengo con mi gente peruana, así que vamos a ser felices. Estábamos haciendo unos retos y regalando camisetas peruanas. Creo que en México se va a disfrutar más (que en Estados Unidos y Canadá), porque la sangre mexicana es otra cosa”, dijo el futbolista, agradecido por la entrevista.

La situación llamó la atención de los usuarios en redes sociales, quienes destacaron la humildad de la 'Culebra' al participar de la conversación sin hacer notar que se trataba de un reconocido jugador internacional.

André Carrillo reaparece en México y evita pronunciarse sobre su separación

André Carrillo continúa al margen de la polémica relacionada con su separación de Suhaila Jad. Mientras la modelo española sigue realizando declaraciones sobre la presunta actitud de Ana María Díaz, madre del futbolista, el seleccionado peruano ha optado por enfocarse en sus actividades personales y profesionales.

Recientemente, la 'Culebra' fue vista en México participando en un evento organizado por una reconocida marca en el marco del Mundial 2026. A través de distintas publicaciones en redes sociales, se pudo apreciar al jugador compartiendo momentos de celebración junto a Yaco Eskenazi y otras personalidades invitadas.

Horas antes del inicio oficial de la Copa del Mundo, Carrillo también apareció en los alrededores del estadio Azteca. En un video difundido por Eskenazi, el futbolista recordó la emoción que sintió al asistir a una inauguración mundialista por primera vez, mientras el conductor le recordaba el histórico gol que marcó en Rusia 2018, cuando Perú regresó a una Copa del Mundo tras 36 años de ausencia.