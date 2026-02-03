Nicola Porcella minimiza a Magaly Medina con frase despectiva durante transmisión en vivo: “Nombres que yo no sé que existen”

Miguel Arce anuncia ‘Esto sí es amor’ y Nicola Porcella genera polémica con comentario que fue interpretado como ninguneo a Magaly Medina .

Lo que comenzó como una transmisión relajada en TikTok terminó convirtiéndose en uno de los clips más comentados del día. Miguel Arce confirmó en vivo que será el conductor de ‘Esto sí es amor’, el nuevo formato de ATV, pero la charla dio un giro inesperado cuando Nicola Porcella lanzó una frase que muchos interpretaron como un ninguneo directo hacia Magaly Medina.

“Vamos a comenzar antes de Magaly”: el anuncio que encendió todo

Durante el live, Arce decidió compartir la primicia con sus seguidores y soltó una frase que no pasó desapercibida: “Comenzamos más o menos a mediados de la próxima semana y el horario, dicen las malas lenguas que vamos a comenzar antes de Magaly”.

La reacción de Porcella fue inmediata. Sin mencionar nombres, respondió con ironía: “O sea, de quién? Antes de quién?”

Arce, consciente de lo que había dicho, continuó: “Así que este me va a caer, me va a caer con palo”.

Nicola volvió a insistir con tono burlón: “No este. Pero bueno, este. Pero antes de quién va a ser?”

Ante la presión del momento, Miguel cerró el tema confirmando la franja: “En el prime time, en el prime time de ATV”.

Fue entonces cuando Porcella lanzó la frase que desató la tormenta: “Ah, ya, porque me dicen nombres que yo no sé que existe”.

Ric La Torre reacciona: “Magaly marca la pauta”

El influencer Ric La Torre comentó el clip viral y puso contexto a la controversia: “Último minuto: Nicola Porcella ningunea a Magaly, dice ‘¿qué?, ¿qué?’ y todo esto porque hizo un live con Miguel Arce, que está próximo a estrenar su programa de amor”.

También explicó el reto que enfrentará el espacio de Arce: “Prácticamente ya está al aire y encima va a ser el reemplazo, aparentemente, de Andrea Llosa”.

Sobre el horario, añadió: “Horario complicado, horario difícil, y peor aún cuando empiece Magaly y el rating, si es que no los acompaña”.

Y remató con una frase que se volvió viral: “Nicola, me caes muy bien, bebé, pero tampoco vamos a negar que Magaly marca la pauta en el tema de farándula en este país”.

Usuarios salen en defensa de Magaly