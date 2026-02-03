Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal anuncia corte de agua en cuatro distritos para el 3 y 4 de febrero: mira si el tuyo se verá afectado

Nicola Porcella minimiza a Magaly Medina con frase despectiva durante transmisión en vivo: “Nombres que yo no sé que existen”

Miguel Arce anuncia ‘Esto sí es amor’ y Nicola Porcella genera polémica con comentario que fue interpretado como ninguneo a Magaly Medina.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Nicola Porcella minimiza a Magaly Medina con frase despectiva durante transmisión en vivo: “Nombres que yo no sé que existen”
    Nicola Porcella ironizó sobre Magaly Medina y las redes lo cuadran. | Composición Wapa
    Nicola Porcella minimiza a Magaly Medina con frase despectiva durante transmisión en vivo: “Nombres que yo no sé que existen”

    Lo que comenzó como una transmisión relajada en TikTok terminó convirtiéndose en uno de los clips más comentados del día. Miguel Arce confirmó en vivo que será el conductor de ‘Esto sí es amor’, el nuevo formato de ATV, pero la charla dio un giro inesperado cuando Nicola Porcella lanzó una frase que muchos interpretaron como un ninguneo directo hacia Magaly Medina.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Rodrigo González cuestiona a Samahara Lobatón por no denunciar a Bryan Torres tras agresión: "Defiende lo indefendible”

    “Vamos a comenzar antes de Magaly”: el anuncio que encendió todo

    Durante el live, Arce decidió compartir la primicia con sus seguidores y soltó una frase que no pasó desapercibida: “Comenzamos más o menos a mediados de la próxima semana y el horario, dicen las malas lenguas que vamos a comenzar antes de Magaly”.

    La reacción de Porcella fue inmediata. Sin mencionar nombres, respondió con ironía: “O sea, de quién? Antes de quién?”

    Arce, consciente de lo que había dicho, continuó: “Así que este me va a caer, me va a caer con palo”.

    Nicola volvió a insistir con tono burlón: “No este. Pero bueno, este. Pero antes de quién va a ser?”

    Ante la presión del momento, Miguel cerró el tema confirmando la franja: “En el prime time, en el prime time de ATV”.

    Fue entonces cuando Porcella lanzó la frase que desató la tormenta: “Ah, ya, porque me dicen nombres que yo no sé que existe”.

    Ric La Torre reacciona: “Magaly marca la pauta”

    El influencer Ric La Torre comentó el clip viral y puso contexto a la controversia: “Último minuto: Nicola Porcella ningunea a Magaly, dice ‘¿qué?, ¿qué?’ y todo esto porque hizo un live con Miguel Arce, que está próximo a estrenar su programa de amor”.

    También explicó el reto que enfrentará el espacio de Arce: “Prácticamente ya está al aire y encima va a ser el reemplazo, aparentemente, de Andrea Llosa”.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Samahara Lobatón revela cómo es actualmente su relación con Bryan Torres: "Me llevo muy bien con él"

    Sobre el horario, añadió: “Horario complicado, horario difícil, y peor aún cuando empiece Magaly y el rating, si es que no los acompaña”.

    Y remató con una frase que se volvió viral: “Nicola, me caes muy bien, bebé, pero tampoco vamos a negar que Magaly marca la pauta en el tema de farándula en este país”.

    Usuarios salen en defensa de Magaly

    Tras viralizarse el clip, las redes no tardaron en reaccionar. Muchos salieron a respaldar a la conductora de Magaly TV La Firme, dejando mensajes como: “Este tipo no aprende”, “Ay Nicola, no aprendes”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nicola Porcella minimiza a Magaly Medina con frase despectiva durante transmisión en vivo: “Nombres que yo no sé que existen”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Falleció mamá de Pedro Gallese, arquero de la selección peruana: club Deportivo Cali confirma con sentidas palabras

    Pamela Franco y Christian Cueva abren su primer centro comercial de 10 mil metros: "Aquí no se discrimina a nadie"

    Reconocida cantante de cumbia anuncia su embarazo tras fuertes rumores: “Nos tomó por sorpresa a mi pareja y a mí”

    Onelia Molina descarta boda con Mario Irivarren y revela inesperado motivo: “Siento que...”

    Monserrat Seminario rompe en llanto al anunciar que Melcochita le terminó tras 17 años juntos

    Lo más vistos en Farándula

    Natalia Málaga recibe sentencia tras rayar el carro de la nuera de Eva Ayllón

    Destruyen a Patricio Parodi por decir que "techito" de su mansión se caerá por las lloviznas

    ¿Le quitó todo? Melcochita expone millonario gasto de Monserrat en su relación: "Mis ahorros están en cero"

    Melissa Klug reacciona con indignación al ver que Bryan Torres sigue cantando tras agredir a Samahara: “Está de lo más normal”

    Rodrigo González cuestiona a Samahara Lobatón por no denunciar a Bryan Torres tras agresión: "Defiende lo indefendible”

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;