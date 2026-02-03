Nicola Porcella minimiza a Magaly Medina con frase despectiva durante transmisión en vivo: “Nombres que yo no sé que existen”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Lo que comenzó como una transmisión relajada en TikTok terminó convirtiéndose en uno de los clips más comentados del día. Miguel Arce confirmó en vivo que será el conductor de ‘Esto sí es amor’, el nuevo formato de ATV, pero la charla dio un giro inesperado cuando Nicola Porcella lanzó una frase que muchos interpretaron como un ninguneo directo hacia Magaly Medina.
LEE MÁS: Rodrigo González cuestiona a Samahara Lobatón por no denunciar a Bryan Torres tras agresión: "Defiende lo indefendible”
“Vamos a comenzar antes de Magaly”: el anuncio que encendió todo
Durante el live, Arce decidió compartir la primicia con sus seguidores y soltó una frase que no pasó desapercibida: “Comenzamos más o menos a mediados de la próxima semana y el horario, dicen las malas lenguas que vamos a comenzar antes de Magaly”.
La reacción de Porcella fue inmediata. Sin mencionar nombres, respondió con ironía: “O sea, de quién? Antes de quién?”
Arce, consciente de lo que había dicho, continuó: “Así que este me va a caer, me va a caer con palo”.
Nicola volvió a insistir con tono burlón: “No este. Pero bueno, este. Pero antes de quién va a ser?”
Ante la presión del momento, Miguel cerró el tema confirmando la franja: “En el prime time, en el prime time de ATV”.
Fue entonces cuando Porcella lanzó la frase que desató la tormenta: “Ah, ya, porque me dicen nombres que yo no sé que existe”.
Ric La Torre reacciona: “Magaly marca la pauta”
El influencer Ric La Torre comentó el clip viral y puso contexto a la controversia: “Último minuto: Nicola Porcella ningunea a Magaly, dice ‘¿qué?, ¿qué?’ y todo esto porque hizo un live con Miguel Arce, que está próximo a estrenar su programa de amor”.
También explicó el reto que enfrentará el espacio de Arce: “Prácticamente ya está al aire y encima va a ser el reemplazo, aparentemente, de Andrea Llosa”.
NO TE PIERDAS: Samahara Lobatón revela cómo es actualmente su relación con Bryan Torres: "Me llevo muy bien con él"
Sobre el horario, añadió: “Horario complicado, horario difícil, y peor aún cuando empiece Magaly y el rating, si es que no los acompaña”.
Y remató con una frase que se volvió viral: “Nicola, me caes muy bien, bebé, pero tampoco vamos a negar que Magaly marca la pauta en el tema de farándula en este país”.
Usuarios salen en defensa de Magaly
Tras viralizarse el clip, las redes no tardaron en reaccionar. Muchos salieron a respaldar a la conductora de Magaly TV La Firme, dejando mensajes como: “Este tipo no aprende”, “Ay Nicola, no aprendes”.