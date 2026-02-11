Wapa.pe
Corte de agua este 11 y 12 de febrero por hasta 12 horas: horarios y distritos afectados según Sedapal

Yaco habla del peso de ser el 'último fiel' de la farándula y revela su peor miedo: "Me gusta estar en casa"

Yaco Eskenazi contó que mucha gente le aseguró que era su ampay el que iba a salir en el programa de Magaly Medina.

    Yaco contó que muchas amistades pensaron que era él el protagonista del ampay. | Composición Wapa
    Tras el ampay de Gianluca Lapadula, la lista de los hombres fieles de la farándula se va a acortando, entre ellos Yaco Eskenazi. Ante esto, el ex chico reality reveló que muchas amistades le enviaron mensajes afirmándole que era el protagonista del reportaje de Magaly Medina, y pese a que jura que se mantiene limpio, llegó a sentir temor y hasta empezó a tener dudas de sus actitudes.

    “Ayer (lunes) mucha gente me decía que ya se venía mi ampay, y con todo eso me hicieron tener miedo, me hicieron hasta dudar... pero yo pensaba, pero si yo ni he salido, he estado siempre con mi mujer, no he salido ni un día solo, siempre me acuesto temprano”.

    “Quizás sea un ampay de hace veinte años o han creado algo con la inteligencia artificial para jod...”, reveló Yaco en el podcast ‘La manada’.

    Yaco Eskenazi siente presión de ser el ‘último fiel’

    Después, indicó que se porta bien y que siente una gran responsabilidad de mantenerse fiel: “Lo que ahora siento es una tremenda presión”.

    “Realmente es un gran peso sobre mis hombros, que no sé hasta cuándo voy a poder soportar, ja, ja. Yo soy el hombre más feliz del mundo, me gusta estar encerrado en mi casa... y vi el ampay junto a Natalie”, añadió Yaco.

    Asimismo, su esposa, Natalie Vértiz se animó a dar sus comentarios: “Sabía firmemente que Yaco no era, yo puse mis manos al fuego por mi marido”.

    “Además, él sabe que si hace algo indebido va a tener a todo el Perú en su contra; pero sí he quedado sorprendida con todas las cosas que salen”, señaló la influencer.

    ;