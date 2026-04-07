Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Temblor en Perú hoy, 6 de abril de 2026: conoce dónde fue el epicentro del sismo, según IGP

Alondra García Miró SORPRENDE con romántica publicación junto a su novio y potente mensaje: “No se trata…”

Alondra García Miró sorprende al mostrarse romántica con su novio Francisco Alister Moreno y revela detalles de su relación.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Alondra García Miró SORPRENDE con romántica publicación junto a su novio y potente mensaje: “No se trata…”
    Alondra García Miró generó reacciones con publicación. | Composición Wapa
    Alondra García Miró SORPRENDE con romántica publicación junto a su novio y potente mensaje: “No se trata…”

    Aunque suele mantener su vida sentimental lejos del ojo público, Alondra García Miró decidió hacer una excepción y dejó ver un lado más íntimo que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

    Alondra García Miró deja ver su lado más romántico

    La influencer sorprendió al compartir en redes sociales una serie de fotografías junto a su pareja, el empresario Francisco Alister Moreno. Las imágenes, tomadas en un entorno de playa, reflejan una etapa de tranquilidad y conexión personal.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Karen Schwarz sorprende al anunciar su futuro en España junto a Ezio Oliva y sus hijas: “¿Estás lista, Europa?”

    Pero más allá de las fotos, fue el mensaje que acompañó la publicación lo que terminó conquistando a su comunidad digital:

    ‘A veces no se trata del lugar ni del clima, sino de la compañía. De esos días simples, sin mucho plan… que terminan siendo los que más se quedan conmigo’.

    Alonodra García Miró
    Alonodra García Miró

    Las reacciones no se hicieron esperar. Comentarios llenos de cariño inundaron la publicación, destacando lo bien que luce y lo feliz que se le percibe en esta etapa de su vida.

    Este gesto también llega poco después de que la modelo fuera vinculada nuevamente a su expareja, Mario Irivarren, con quien coincidió recientemente. Sin embargo, ella misma se encargó de restarle importancia al reencuentro.

    Así vive su relación con Francisco Alister Moreno

    En anteriores declaraciones, Alondra ya había dado algunas pistas sobre su situación sentimental. Aunque dejó claro que no hay planes de compromiso por ahora, sí aseguró que atraviesa un momento estable y positivo junto a su pareja.

    'Todo bien, todo súper bien, la verdad que súper contenta... Yo siempre les he dicho que cuando tenga algún plan así como súper importante se los voy a contar', comentó.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Mario Irivarren se pronuncia tras palabras de Onelia Molina en donde pide que lo destruyan

    Actualmente, la distancia forma parte de la dinámica de la relación, ya que Francisco se encuentra en España. Sin embargo, eso no ha sido un obstáculo para mantener el vínculo.

    Alondra García Miró compartió post con su pareja
    Alondra García Miró compartió post con su pareja

    'Me he quedado un buen tiempito en Lima, yendo y viniendo, y ya la próxima semana viajo a España para encontrarme con él', expresó emocionada.

    Entre viajes, proyectos y momentos compartidos, Alondra García Miró deja claro que, aunque discreta, su historia de amor sigue avanzando… y ahora, más visible que nunca.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alondra García Miró SORPRENDE con romántica publicación junto a su novio y potente mensaje: “No se trata…”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Revelan quién es la mujer ampayada siendo muy cariñosa con Federico Salazar: ella rompe el silencio y revela si hay relación

    Mario Irivarren se pronuncia tras palabras de Onelia Molina en donde pide que lo destruyan

    Katia Condos rompe su silencio y revela detalles del fin de su matrimonio con Federico Salazar: “No esperaba esta situación”

    Tefi Valenzuela ROMPE SU SILENCIO y revela quién fue el verdadero amor de Mario Irivarren: “De mí no”

    Magaly Medina arremete contra Piero Arenas tras su falso anuncio de prisión preventiva: “Se burla de la justicia”

    Lo más vistos en Farándula

    Paolo Guerrero puso en APRIETOS a Beto Ortiz e hizo TREMENDA revelación: “Yo fui tu amor platónico, tú me lo dijiste”

    Esposa de Manolo Rojas se quiebra al recordar su última promesa antes de su fallecimiento: "Le dije que nunca me dejara sola"

    Piero Arenas reaparece junto a sus abogados con retador mensaje tras grave denuncia: "Sin miedo..."

    Ezio Oliva y Karen Schwarz asombran al revelar la realidad en la que viven tras mudarse a España

    Fallece querido actor y galán de “Pasión de gavilanes” a los 66 años en extrañas circunstancias: esto se sabe

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;