Alondra García Miró SORPRENDE con romántica publicación junto a su novio y potente mensaje: “No se trata…”

Alondra García Miró sorprende al mostrarse romántica con su novio Francisco Alister Moreno y revela detalles de su relación.

Aunque suele mantener su vida sentimental lejos del ojo público, Alondra García Miró decidió hacer una excepción y dejó ver un lado más íntimo que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

Alondra García Miró deja ver su lado más romántico

La influencer sorprendió al compartir en redes sociales una serie de fotografías junto a su pareja, el empresario Francisco Alister Moreno. Las imágenes, tomadas en un entorno de playa, reflejan una etapa de tranquilidad y conexión personal.

Pero más allá de las fotos, fue el mensaje que acompañó la publicación lo que terminó conquistando a su comunidad digital:

‘A veces no se trata del lugar ni del clima, sino de la compañía. De esos días simples, sin mucho plan… que terminan siendo los que más se quedan conmigo’.

Alonodra García Miró

Las reacciones no se hicieron esperar. Comentarios llenos de cariño inundaron la publicación, destacando lo bien que luce y lo feliz que se le percibe en esta etapa de su vida.

Este gesto también llega poco después de que la modelo fuera vinculada nuevamente a su expareja, Mario Irivarren, con quien coincidió recientemente. Sin embargo, ella misma se encargó de restarle importancia al reencuentro.

Así vive su relación con Francisco Alister Moreno

En anteriores declaraciones, Alondra ya había dado algunas pistas sobre su situación sentimental. Aunque dejó claro que no hay planes de compromiso por ahora, sí aseguró que atraviesa un momento estable y positivo junto a su pareja.

'Todo bien, todo súper bien, la verdad que súper contenta... Yo siempre les he dicho que cuando tenga algún plan así como súper importante se los voy a contar', comentó.

Actualmente, la distancia forma parte de la dinámica de la relación, ya que Francisco se encuentra en España. Sin embargo, eso no ha sido un obstáculo para mantener el vínculo.

Alondra García Miró compartió post con su pareja

'Me he quedado un buen tiempito en Lima, yendo y viniendo, y ya la próxima semana viajo a España para encontrarme con él', expresó emocionada.