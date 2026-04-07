Magaly Medina desmiente versión de Piero Arenas y afirma que intenta confundir a la justicia y al público. | Composición Wapa | Youtube

Magaly Medina desmiente versión de Piero Arenas y afirma que intenta confundir a la justicia y al público. | Composición Wapa | Youtube

El exchico reality Piero Arenas volvió a generar polémica tras asegurar que tenía prisión preventiva en su contra por la denuncia de Marcela Sánchez por presunto abuso sexual. Sin embargo, su versión fue desmentida por el abogado de la joven, quien aclaró que no existe medida judicial alguna. Ante esto, Magaly Medina no dudó en criticar duramente al influencer, señalando que intenta confundir a la justicia y manipular a sus seguidores.



Magaly Medina critica a Piero Arenas tras falso anuncio de prisión preventiva

Para Magaly Medina, Piero Arenas busca confundir tanto a la justicia como a sus seguidores. “Este fin de semana ha tratado de victimizarse de muchas maneras. Primero ha tratado de echarle la culpa a todo el mundo, decir que hay haters para perjudicarlo, pero lo que me parece extremo es querer tratar de manipular al público y a la ley”, aseguró.

El abogado de Marcela Sánchez, Felipe Salas, aclaró que lo dicho por el exchico reality es totalmente falso, mientras que la conductora reafirma que Arenas intenta victimizarse. “Nosotros nos hemos comunicado hoy día con el Ministerio Público, con la Fiscalía encargada de Iquitos, y no existe ningún tipo de requerimiento por parte de la Fiscalía y el Poder Judicial por detención preliminar”, señaló Salas.

Aun así, pidió que el Ministerio Público actúe con rapidez, pues “hay evidencia digital abundante que corre peligro de perderse, de obstaculizarse. Se burla de nuestro sistema de justicia”.

Piero Arenas confirma que le dictaron prisión preventiva tras denuncia por abuso sexual

Por su parte, Arenas utilizó la plataforma Kick para dirigirse a sus seguidores y anunciar que se alejaría del entorno digital tras conocer la medida en su contra: “Bueno, me acaban de citar, me acaban de llamar. Tengo prisión preventiva. Los voy a extrañar. Quiero que agarren mi dinero y hagan todo lo que ustedes quisieran. Es difícil este momento, pero no hay de otra. Solo me queda aguantar”.