El radical cambio de vida de Katy Jara, se muda a Piura y revela sus nuevos negocios: “Dios nos ha bendecido”

Katy Jara revela cómo su conversión al cristianismo cambió su vida: dejó la TV, emprendió negocios y ahora recorre el Perú con un mensaje de fe.

Katy Jara siempre da de qué hablar en Semana Santa tras su cambio radical de vida. | Composición Wapa

Katy Jara siempre da de qué hablar en Semana Santa tras su cambio radical de vida. | Composición Wapa

El giro en la vida de Katy Jara ha sido radical y también profundamente personal. Alejada de la televisión y los escenarios que la hicieron conocida, la artista decidió compartir cómo su fe redefinió por completo su camino.

De la televisión a una vida guiada por la fe

En una conversación con Christopher Gianotti para el canal de YouTube Gosper, la exconductora de Domingos de fiesta reveló que su conversión al cristianismo marcó un antes y un después. No solo dejó Lima, sino que también encontró nuevas formas de desarrollarse profesionalmente lejos del espectáculo tradicional.

'Monté una boutique de ropa cristiana para chicas que querían vestirse modestamente en realidad (…) y además también me dedico ahora a la venta de productos naturales y Dios nos ha bendecido en ese aspecto', comentó la exintegrante de Agua Bella.

Su nueva rutina incluye emprendimientos enfocados en valores que hoy considera fundamentales, además de continuar vinculada a la música, pero desde una perspectiva espiritual.

Una decisión que nació desde lo espiritual

El cambio de rumbo no fue improvisado. Según contó, su mudanza al norte del país respondió a una experiencia muy íntima: una guía que sintió en sueños.

'El Señor me pone en el corazón que debía estar con mi esposo en Sechura, en Piura', relató la artista, explicando así por qué decidió establecerse lejos de la capital junto a su pareja.

Actualmente, Katy no solo lidera su boutique dirigida a mujeres, sino que también comercializa productos naturales y participa activamente en eventos cristianos. De hecho, será parte del Gosper Fest, que se realizará el 17 de mayo.

Su matrimonio y el equilibrio entre hogar y trabajo

En esta nueva etapa, su esposo, Marvin Bancayan, ha sido una pieza clave. Contador de profesión, administra un estudio contable familiar en Piura y, además, acompaña a la cantante en sus actividades religiosas.

Aun así, Katy dejó claro que su deseo de trabajar sigue intacto, pese al apoyo económico de su pareja:

'De todas maneras mi esposo es de esos maridos que te quieren proveer, que no, si quieres no trabajes, no te va a faltar nada, pero yo soy de las mujeres que desde muy pequeña, además vengo de un matriarcado, mi mamá siempre ha sido la que ha liderado el hogar', añadió.