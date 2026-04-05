Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Senamhi lanza advertencia urgente por lluvias intensas en nueve regiones: se refuerzan medidas

El radical cambio de vida de Katy Jara, se muda a Piura y revela sus nuevos negocios: “Dios nos ha bendecido”

Katy Jara revela cómo su conversión al cristianismo cambió su vida: dejó la TV, emprendió negocios y ahora recorre el Perú con un mensaje de fe.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    El radical cambio de vida de Katy Jara, se muda a Piura y revela sus nuevos negocios: “Dios nos ha bendecido”
    Katy Jara siempre da de qué hablar en Semana Santa tras su cambio radical de vida. | Composición Wapa
    El radical cambio de vida de Katy Jara, se muda a Piura y revela sus nuevos negocios: “Dios nos ha bendecido”

    El giro en la vida de Katy Jara ha sido radical y también profundamente personal. Alejada de la televisión y los escenarios que la hicieron conocida, la artista decidió compartir cómo su fe redefinió por completo su camino.

    De la televisión a una vida guiada por la fe

    En una conversación con Christopher Gianotti para el canal de YouTube Gosper, la exconductora de Domingos de fiesta reveló que su conversión al cristianismo marcó un antes y un después. No solo dejó Lima, sino que también encontró nuevas formas de desarrollarse profesionalmente lejos del espectáculo tradicional.

    'Monté una boutique de ropa cristiana para chicas que querían vestirse modestamente en realidad (…) y además también me dedico ahora a la venta de productos naturales y Dios nos ha bendecido en ese aspecto', comentó la exintegrante de Agua Bella.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Novia de Mark Vito rompe el silencio sobre su encuentro con Keiko Fujimori y revela cómo la trató: "Tenemos una..."

    Su nueva rutina incluye emprendimientos enfocados en valores que hoy considera fundamentales, además de continuar vinculada a la música, pero desde una perspectiva espiritual.

    Una decisión que nació desde lo espiritual

    El cambio de rumbo no fue improvisado. Según contó, su mudanza al norte del país respondió a una experiencia muy íntima: una guía que sintió en sueños.

    'El Señor me pone en el corazón que debía estar con mi esposo en Sechura, en Piura', relató la artista, explicando así por qué decidió establecerse lejos de la capital junto a su pareja.

    Actualmente, Katy no solo lidera su boutique dirigida a mujeres, sino que también comercializa productos naturales y participa activamente en eventos cristianos. De hecho, será parte del Gosper Fest, que se realizará el 17 de mayo.

    Su matrimonio y el equilibrio entre hogar y trabajo

    En esta nueva etapa, su esposo, Marvin Bancayan, ha sido una pieza clave. Contador de profesión, administra un estudio contable familiar en Piura y, además, acompaña a la cantante en sus actividades religiosas.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¡SE ACABARON LAS DUDAS! Korina y Mario comparten íntimo momento y fans reaccionan: “Todo sigue igual”

    Aun así, Katy dejó claro que su deseo de trabajar sigue intacto, pese al apoyo económico de su pareja:

    'De todas maneras mi esposo es de esos maridos que te quieren proveer, que no, si quieres no trabajes, no te va a faltar nada, pero yo soy de las mujeres que desde muy pequeña, además vengo de un matriarcado, mi mamá siempre ha sido la que ha liderado el hogar', añadió.

    Hoy, la artista combina su faceta empresarial con presentaciones donde canta y predica, llevando un mensaje de fe a distintas ciudades del Perú.

    SOBRE EL AUTOR:
    El radical cambio de vida de Katy Jara, se muda a Piura y revela sus nuevos negocios: “Dios nos ha bendecido”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Esposa de Manolo Rojas se quiebra al recordar su última promesa antes de su fallecimiento: "Le dije que nunca me dejara sola"

    Novia de Mark Vito rompe el silencio sobre su encuentro con Keiko Fujimori y revela cómo la trató: "Tenemos una..."

    Fallece querido ex chico reality a los 35 años y su exnovia se quiebra al enterarse: “El corazón roto”

    Sale a la luz qué pasó realmente con la matrícula de los hijos de Pamela López y Christian Cueva

    Diego Chávarri confiesa en vivo si tuvo romance con Pamela López tras grave acusación de Melissa Klug

    Lo más vistos en Farándula

    Magaly Medina recibe ultimátum del PJ: deberá pagar 300 mil SOLES a Jefferson Farfán o afrontar duras sanciones

    Argentina que estuvo en yate con Said Palao APARECE y ROMPE SU SILENCIO tras polémica: ¿Confirma infidelidad?

    Ezio Oliva y Karen Schwarz asombran al revelar la realidad en la que viven tras mudarse a España

    Hijo de Manolo Rojas ROMPE EN LLANTO al cantarle a su padre y hace conmovedora promesa: "Voy a ser el soporte de mi familia"

    Mario Irivarren se pronuncia tras palabras de Onelia Molina en donde pide que lo destruyan

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Hotel New Lima

    plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

    PRECIO

    S/ 55.00
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;