Katy Jara sorprendió a sus seguidores al no cerrar la posibilidad de reunirse nuevamente con Agua Bella , el grupo con el que alcanzó gran notoriedad en los escenarios. No obstante, planteó una inesperada condición para que ello ocurra.

Durante una transmisión en vivo, Katy Jara, ahora dedicada al canto cristiano, insinuó la posibilidad de reunirse nuevamente con Agua Bella, agrupación con la que alcanzó gran popularidad en la cumbia peruana durante los años 2000. No obstante, aclaró que su regreso no estaría impulsado por motivos musicales ni sentimentales, sino por su firme compromiso con su fe, la cual ha transformado profundamente su carrera artística.

Tras varios años alejada de los escenarios seculares y enfocada en la predicación del Evangelio, la también presentadora y activista cristiana explicó que solo aceptaría participar en un reencuentro con sus antiguas compañeras si se le brinda la oportunidad de compartir su experiencia como creyente. “Si me invitan al reencuentro de Agua Bella sería para predicar, para contar mi testimonio, para saludar, para predicar”, expresó la artista, subrayando que su presencia estaría centrada en un mensaje espiritual y no en lo musical.

Katy Jara no descarta reencontrarse con Agua Bella

Katy Jara fue una de las figuras femeninas más emblemáticas de la música tropical peruana durante su paso por Agua Bella. Su trabajo en la agrupación no solo la posicionó como una artista destacada, sino que también la convirtió en un referente dentro del género. Sin embargo, en los últimos años ha emprendido un cambio radical, alejándose del ambiente artístico convencional para entregarse plenamente a su vida cristiana.

En su reciente transmisión en vivo, sus seguidores le preguntaron si consideraría regresar a los escenarios junto a Agua Bella, a lo que respondió que no lo descarta, pero bajo una condición clara. “Voy porque somos luz y tenemos que ser luz a donde nos paremos, pero para predicar al Señor”, señaló. Con estas palabras, dejó en evidencia que cualquier participación suya en un evento secular estaría condicionada a poder hablar sobre su transformación espiritual y su misión actual.