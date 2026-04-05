¡SE ACABARON LAS DUDAS! Korina y Mario comparten íntimo momento y fans reaccionan: “Todo sigue igual”

Korina Rivadeneira y Mario Hart reaparecen juntos en Semana Santa con sus hijos, desatando reacciones tras rumores de crisis en su relación.

Mario y Korina muestran que están juntos, pese a rumores de separación.

Mario y Korina muestran que están juntos, pese a rumores de separación.

La historia parecía ir cuesta abajo… pero un video lo cambió todo. En medio de los rumores de distanciamiento, Korina Rivadeneira y Mario Hart reaparecieron juntos y dejaron a más de uno suspirando.

Un respiro en familia en plena Semana Santa

Lejos del ruido mediático y de Lima, la pareja decidió pasar unos días de desconexión total durante Semana Santa. Fue la propia Korina quien compartió en sus redes sociales un clip donde se le ve disfrutando junto a Mario Hart y sus hijos en una casa con piscina.

Las imágenes muestran momentos íntimos y cotidianos, donde la prioridad parece clara: el bienestar de sus pequeños. Risas, juegos y complicidad familiar fueron protagonistas de este registro que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

El video no tardó en volverse viral, especialmente porque llega en un momento en el que se hablaba de una posible crisis en su relación. Para muchos, estas escenas reflejan que, más allá de cualquier dificultad, ambos siguen conectados por su rol como padres.

'Ojalá regresen, linda parejita, bella familia', escribió un usuario en redes, reflejando el sentir de quienes aún apuestan por esta historia de amor.

El video que encendió las alarmas

Sin embargo, días antes de esta publicación, otra grabación había generado preocupación. En ella, la hija de Korina describía un dibujo que había hecho, dejando entrever una posible separación en la dinámica familiar.

'Tu cama, que es color arcoíris, y esta es la cama de su mamá, porque no vive con su papá', dijo la pequeña, una frase que no pasó desapercibida.

Para los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre, este tipo de comentarios suelen ser reveladores. Según señalaron, los niños tienden a expresar lo que viven en su entorno sin filtros.