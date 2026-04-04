Los rumores de separación entre Korina Rivadeneira y Mario Hart crecen tras conocerse que la lujosa casa donde vivían con sus hijos fue puesta en venta por millones de soles.

Una de las propiedades más comentadas del espectáculo local vuelve a acaparar miradas: la casa de Mario Hart y Korina Rivadeneira. Ubicada en una exclusiva zona de Chorrillos, ahora figura en venta en redes sociales, desatando nuevas especulaciones. La situación ha encendido las alertas, sobre todo tras los rumores de que el piloto ya no viviría con su familia. ¿Cuánto cuesta y qué comodidades ofrece esta lujosa vivienda? Aquí los detalles.

Casa vinculada a la pareja sale a la venta y aviva rumores de separación

El inicio de las especulaciones surge a partir de distintas publicaciones en redes sociales, donde usuarios notaron que la vivienda que Mario Hart y Korina Rivadeneira mostraban en sus perfiles coincidía en detalles y ambientes con una propiedad promocionada por una inmobiliaria en Chorrillos.

El creador de contenido Pajita fue de los primeros en viralizar esta información, al compartir mensajes de sus seguidores junto a imágenes comparativas que evidencian similitudes en los espacios. “Me cuentan mi gente brava que le aloca el chisme, que Mario Hart y Korina 'la Huaralina' han puesto su casa a la venta. ¿Se confirmará la separación?”, informó en sus redes sociales.

Según información del diario La República, en busca de mayor precisión se contactó con la inmobiliaria involucrada; sin embargo, no confirmaron si la propiedad pertenece a la pareja. Aun así, sí dieron a conocer el elevado precio de venta: US$690.000, o en soles, S/2.323.516, y consta de 651 m² por 370 m².

¿Qué hay en la casa que la inmobiliaria vende y que sería de Mario Hart y Korina Rivadeneira?



La inmobiliaria difundió detalles de la vivienda en venta, que estaría vinculada a Mario Hart y Korina Rivadeneira. El inmueble es una casa de dos niveles con tres dormitorios, tres baños, dos cocheras, lavandería, sala, comedor espacioso, área de home office y una terraza con jardín. Asimismo, se encuentra dentro de un exclusivo condominio con vista al mar y tiene aproximadamente nueve años de construcción.

Hasta ahora, ni el piloto ni la influencer se han referido al tema, ni tampoco a los rumores de un posible distanciamiento tras nueve años de relación. Incluso, el programa 'Amor y Fuego' señaló recientemente que ambos ya no estarían viviendo juntos.

Rumores crecen tras declaraciones de Hart y silencio de Korina

Los rumores de un posible distanciamiento entre Mario Hart y Korina Rivadeneira fueron expuestos por el programa 'Amor y Fuego'. Un reportero abordó al piloto en la vía pública, donde, con semblante tranquilo, reconoció que no existe el matrimonio perfecto y que toda relación atraviesa altibajos. “Los matrimonios están llenos de crisis. No todo es felicidad…”, señaló.