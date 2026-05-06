Perú en ALERTA sanitaria: qué es el virus mano, pie y boca y cómo prevenirlo

Brote del virus manos, pies y boca en Lambayeque alerta a padres y colegios. Conoce los síntomas, formas de contagio y medidas clave para prevenirlo.

El aumento de casos de la enfermedad de manos, pies y boca volvió a poner el foco en la salud infantil en el Perú. En Lambayeque, las autoridades sanitarias reportaron más de 30 diagnósticos asociados al virus Coxsackie, una infección viral que suele afectar con mayor frecuencia a menores de 5 años y que puede propagarse con facilidad en colegios, guarderías y hogares.

Los contagios fueron identificados en Santa Rosa, Chongoyape, La Victoria y Chiclayo, cuatro distritos donde se activó la vigilancia epidemiológica para evitar que el brote siga avanzando. Aunque el Minsa ha recordado que se trata de una enfermedad estacional, también reforzó sus mensajes de prevención ante el incremento de casos reportado en distintas zonas del país.

¿Qué es la enfermedad de manos, pies y boca?

La enfermedad de manos, pies y boca es una infección provocada por enterovirus, entre ellos el Coxsackie, y se presenta sobre todo en bebés, niños pequeños y preescolares. Su nombre responde a las zonas donde suelen aparecer las lesiones más características: boca, palmas de las manos y plantas de los pies.

Según la información sanitaria difundida por el Minsa y el INS, el contagio puede producirse por contacto con secreciones respiratorias, saliva, heces o líquido de las ampollas. También puede transmitirse cuando los niños manipulan juguetes, cubiertos, mesas u otros objetos contaminados y luego se llevan las manos a la boca, nariz u ojos.

Alerta por virus mano, pie y boca en Perú.

Síntomas iniciales y evolución

Uno de los retos para padres y cuidadores es que, al inicio, esta enfermedad puede parecer un cuadro respiratorio común. Por eso, los especialistas recomiendan prestar atención a los primeros cambios en el ánimo, el apetito o la temperatura del menor.

Entre los síntomas iniciales más frecuentes están:

Fiebre moderada

Dolor de garganta

Malestar general

Pérdida del apetito

Irritabilidad en menores pequeños

Con el paso de las horas o días, pueden aparecer llagas dentro de la boca, ampollas dolorosas y erupciones en manos y pies. En algunos menores también se observan lesiones en glúteos o piernas.

Estas molestias pueden hacer que el niño rechace alimentos o líquidos, lo que incrementa el riesgo de deshidratación, especialmente en los más pequeños.

Signos de alerta: cuándo acudir al médico

Aunque en la mayoría de casos la enfermedad evoluciona sin complicaciones graves, el seguimiento médico es importante cuando los síntomas se intensifican o el menor deja de hidratarse correctamente.

El Ministerio de Salud recomienda acudir a un establecimiento de salud si el niño presenta:

Fiebre persistente o alta

Rechazo total de alimentos y líquidos

Signos de deshidratación

Somnolencia excesiva

Irritabilidad intensa

Dificultad para respirar

Decaimiento marcado

La evaluación profesional permite confirmar el cuadro, orientar los cuidados en casa y descartar complicaciones. Además, evita el uso innecesario de medicamentos o tratamientos no indicados.

¿Cómo prevenir el contagio?

Hasta el momento no existe una vacuna específica contra la enfermedad de manos, pies y boca, por lo que la prevención depende principalmente de la higiene, la desinfección de espacios y el aislamiento temporal de los menores con síntomas. El Minsa ha insistido en que el lavado correcto de manos es una de las medidas más efectivas para reducir la transmisión.

Las principales recomendaciones son:

Lavado frecuente de manos con agua y jabón

Desinfección de juguetes y superficies

No compartir cubiertos, vasos ni alimentos

Cubrirse al toser o estornudar

Evitar el contacto cercano con personas enfermas

Mantener en casa al niño con síntomas hasta su recuperación

Estas acciones son especialmente importantes en nidos, colegios, cunas, guarderías y otros espacios donde los niños comparten materiales y permanecen en contacto cercano durante varias horas.

Recomendación para padres y colegios

Las autoridades de salud pidieron a las familias, docentes y cuidadores no enviar a clases a niños con fiebre, ampollas, llagas o lesiones sospechosas. El aislamiento oportuno ayuda a cortar la cadena de contagio y protege al resto de menores del aula.

El Minedu y el Minsa también señalaron que las medidas deben enfocarse en la prevención y en el aislamiento focalizado cuando se detecten casos, antes que en cierres generales de instituciones educativas.