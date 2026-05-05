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¿Se cancelarán las clases? Más de 300 estudiantes en Perú con el virus Coxsackie y esto dice el Minedu

El Ministerio de Educación informó sobre 20 casos del virus Coxsackie en Lima y casi 300 niños afectados a nivel nacional. La situación preocupa a los padres.

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    ¿Se cancelarán las clases? Más de 300 estudiantes en Perú con el virus Coxsackie y esto dice el Minedu
    Más de 300 estudiantes en Perú con el virus Coxsackie
    ¿Se cancelarán las clases? Más de 300 estudiantes en Perú con el virus Coxsackie y esto dice el Minedu

    Actualización reciente: En una rueda de prensa, el Ministerio de Educación (Minedu) compartió una preocupante estadística sobre el virus Coxsackie, confirmando 20 casos en Lima y, en el ámbito nacional, alrededor de 300 niños infectados en más de 80 instituciones educativas.

    Inicialmente, el Ministerio de Salud (Minsa) indicó que el virus afecta manos, boca y pies, generando ampollas y con una duración de 7 a 10 días, considerada como una infección leve. Sin embargo, la situación ha llevado a los padres a cuestionar si habrá una suspensión de las clases presenciales. ¿Cuál es la postura oficial del Minedu? Te lo explicamos a continuación.

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    Marcos Tupayachi Cárdenas, director de la DRELM, mencionó que el virus Coxsackie impacta mínimamente a los niños contagiados. Sin embargo, destacó que las instituciones, tanto públicas como privadas, que tengan casos de niños contagiados, implementarán clases virtuales por un periodo máximo de dos semanas.

    "No se observa un impacto significativo en el aprendizaje de los estudiantes ya que son casos específicos, con dos o tres afectados por aula. No se ha afectado un aula completa. Las clases se suspenden en esos grupos por un máximo de dos semanas", aseguró Tupayachi.

    César Munayco, portavoz del Minsa, destacó que, respecto al año anterior, los casos han incrementado significativamente. Sin embargo, declaró que el virus es leve, con una duración de 7 a 10 días hábiles.

    Virus Coxsackie: contagios, síntomas y tratamiento

    El Minsa explica que el virus Coxsackie es una infección viral contagiosa, frecuentemente observada en menores de 10 años. Sus síntomas más comunes incluyen fiebre, dolor de garganta y erupciones con ampollas en boca, palmas y plantas.

    La propagación ocurre principalmente por saliva, materia fecal o superficies infectadas. El proceso de recuperación suele ser de 7 a 10 días. Aunque no existe una cura específica, es esencial tratar los síntomas, como la fiebre.

    Para prevenir el contagio, es crucial el constante lavado de manos y mantener limpia el área de alimentación. Si se presentan síntomas, lo ideal es permanecer en casa para evitar la propagación y usar mascarilla si se tiene contacto con otros.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Se cancelarán las clases? Más de 300 estudiantes en Perú con el virus Coxsackie y esto dice el Minedu
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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