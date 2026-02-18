Kill Bill vuelve a cines peruanos: versión extendida y con escenas inéditas llega el 19 de febrero

Los fanáticos del cine de culto tienen una cita el 19 de febrero con 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair', una edición extendida y sin censura de la famosa saga.

La versión extendida de Kill Bill llega este 19 de febrero a cines peruanos | Foto: disufión

Los fanáticos del cine de culto tienen una cita imperdible. La icónica saga Kill Bill vuelve a la pantalla grande con una edición inédita que promete mostrar la historia como nunca antes se había visto. Se trata de 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair', la versión extendida y sin censura concebida por el propio Quentin Tarantino, que llegará exclusivamente a los cines el 19 de febrero.

Esta nueva propuesta no solo recupera la esencia original del director, sino que unifica en una sola película los dos volúmenes estrenados en 2003 y 2004, ofreciendo una experiencia cinematográfica continua, intensa y completamente inmersiva.

Una versión inédita que reúne las dos películas en un solo relato

A diferencia de las versiones conocidas por el público, esta edición especial presenta la historia completa de Beatrix Kiddo, interpretada por Uma Thurman, en un formato único que supera las cuatro horas de duración.

El montaje incorpora material que nunca llegó a los cines, incluyendo:

Escenas restauradas con mayor carga dramática.

Secuencias adicionales de animación.

Momentos sin censura que intensifican la violencia estilizada.

Transiciones narrativas diseñadas por Tarantino.

El resultado es una obra que busca convertirse en la experiencia definitiva para los seguidores del director y del cine de acción contemporáneo.

El regreso de una historia que marcó al cine moderno

La trama sigue a La Novia, una asesina profesional que es traicionada brutalmente durante su boda y queda en coma durante años. Tras despertar, inicia una misión de venganza contra Bill y el temido Escuadrón Asesino Víbora Letal, responsables de destruir su vida.

Un elenco que se convirtió en leyenda

Además de Uma Thurman y David Carradine como Bill, el reparto incluye a figuras clave de la franquicia:

Lucy Liu

Vivica A. Fox

Daryl Hannah

Michael Madsen

Gordon Liu

Michael Parks.