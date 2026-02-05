'La princesa Mononoke', clásico del anime, regresa a los cines de Perú este 5 de febrero: ¿de qué trata?

Wapa.pe
La obra maestra de Hayao Miyazaki podrá verse nuevamente en cines de todo el país. 'La princesa Mononoke' fue estrenada en 1997 Studio Ghibli.

    'La princesa Mononoke fue estrenada en 1997 y fue dirigida por Hayao Miyazaki | Foto: Studio Ghibli
    El regreso de una de las películas más influyentes del anime ya es una realidad. 'La princesa Mononoke' vuelve a la pantalla grande desde este 5 de febrero, y los fanáticos ya pueden asegurar su lugar con el inicio oficial de la preventa de entradas en todo el país.

    wapa.pe

    El anuncio fue realizado por BF Distribution, distribuidora encargada de traer nuevamente a los cines esta obra maestra del cine japonés, considerada una pieza clave en la historia de la animación mundial.

    Una historia épica que sigue vigente casi tres décadas después

    Estrenada originalmente en 1997, 'La princesa Mononoke' nos transporta a un Japón feudal fantástico donde la naturaleza y el progreso humano chocan de manera inevitable. La historia sigue a Ashitaka, un joven guerrero que queda atrapado en un conflicto entre los dioses del bosque y los humanos que buscan explotar los recursos naturales.

    Lejos de ofrecer una visión simplista, la película aborda temas profundos como el equilibrio ecológico, la violencia, la identidad, la guerra y la posibilidad de coexistencia entre mundos opuestos.

    Hayao Miyazaki y el legado del Studio Ghibli

    La cinta fue escrita y dirigida por Hayao Miyazaki, cofundador de Studio Ghibli y uno de los cineastas más influyentes de la historia del cine animado.Ganador del premio Oscar, Miyazaki es reconocido por su capacidad de combinar una animación artesanal deslumbrante con narrativas profundas y personajes emocionalmente complejos.

    Una banda sonora que potencia la experiencia en cine

    El reestreno también permitirá volver a disfrutar en alta calidad de la inolvidable banda sonora compuesta por Joe Hisaishi, cuyas composiciones elevan cada escena y refuerzan el tono épico y emocional de la historia.

    SOBRE EL AUTOR:
    Flavia Paredes

    Me gusta el cine más que el streaming. Egresada de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Soy parte de GLR desde el 2017 en marcas como La República y Wapa.pe

