“Solo necesitas matar” se estrena en Perú el 29 de enero y revive la historia que inspiró "Edge of Tomorrow"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El anime “Solo necesitas matar” (All You Need Is Kill) ya se perfila como uno de los estrenos más esperados del año y promete convertirse en un fenómeno de taquilla mundial. La película animada llegará a los cines del Perú este 29 de enero.
Del libro al anime: una historia que ya es de culto
"Solo necesitas matar” es la adaptación animada de la famosa novela ligera de ciencia ficción de Hiroshi Sakurazaka, obra que inspiró la película de Hollywood “Edge of Tomorrow” (Al filo del mañana), protagonizada por Tom Cruise en 2014.
La historia se convirtió en un clásico moderno del género gracias a su premisa: un soldado atrapado en un bucle temporal que revive el mismo día una y otra vez, muriendo repetidamente en una guerra contra alienígenas.
Antes del anime, la novela también fue adaptada al manga por Takeshi Obata, creador de Death Note, lo que consolidó aún más su estatus de obra de culto.
Rita Vrataski es la nueva protagonista
A diferencia de versiones anteriores, esta nueva adaptación animada cambia el enfoque y coloca como eje principal a Rita Vrataski, una joven soldado que combate en la primera línea de una invasión extraterrestre. En el anime, Rita es interpretada por la actriz de voz Ai Mikami.
Rita descubre que cada vez que muere, su compañero Keiji revive el mismo día, atrapado en un ciclo infinito. Juntos intentan romper el bucle temporal, mejorar sus habilidades de combate y descubrir el origen real de la anomalía que los condena a morir una y otra vez.