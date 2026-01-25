Toei Animation confirmó la producción de Dragon Ball Super: Galactic Patrol , el nuevo anime que adaptará el arco de Moro y rendirá homenaje a Akira Toriyama en el 40 aniversario de la saga. Los fans esperan fecha de estreno.

Dragon Ball Super revive su etapa más épica con el arco de Moro en camino al anime.

La franquicia de Dragon Ball vuelve a sacudir al mundo del anime. Toei Animation confirmó de manera oficial que ya está en marcha una nueva serie titulada Dragon Ball Super: Galactic Patrol, una producción que llevará por fin a la pantalla el aclamado arco de Moro, uno de los más esperados por los fanáticos del manga.

El anuncio se realizó durante el multitudinario evento Dragon Ball Genkidama Festival, celebrado en el centro de convenciones Makuhari Messe, donde se revelaron las primeras imágenes promocionales con Gokú y Vegeta usando el emblema de la Patrulla Galáctica, desatando la euforia en redes sociales.

Dragon Ball Super: Galactic Patrol adaptará el arco de Moro

La nueva serie animada será la adaptación directa del manga Dragon Ball Super: Galactic Patrol, historia que muestra a los saiyajines uniéndose a la Patrulla Galáctica para enfrentar una amenaza completamente distinta a las anteriores: el mago Moro, un villano capaz de absorber energía vital y poner en jaque incluso a los dioses.

Este arco es considerado por muchos lectores como uno de los más oscuros y estratégicos de la saga, ya que combina combates, viajes espaciales y una narrativa más madura, con Gokú y Vegeta enfrentando enemigos fuera de los límites tradicionales del universo.

Aunque la expectativa es enorme, Toei Animation todavía no ha confirmado la fecha oficial de estreno, lo que mantiene a la comunidad en suspenso.

Un proyecto ligado al aniversario número 40 de Dragon Ball

La producción de Dragon Ball Super: Galactic Patrol forma parte de las celebraciones por los 40 años de la franquicia, un hito que marca cuatro décadas de impacto cultural, merchandising, videojuegos y generaciones enteras creciendo con la obra.

Durante el festival, también se presentó un video especial que repasó la evolución de los personajes desde Dragon Ball hasta Dragon Ball Super, como parte de un homenaje directo a su creador.

Homenaje a Akira Toriyama, el genio detrás de la saga

Uno de los momentos más emotivos del evento fue el tributo dedicado a Akira Toriyama. El público pudo ver un montaje audiovisual con las distintas etapas de Gokú, Vegeta, Piccolo y otros personajes emblemáticos, recordando la influencia global del autor japonés.