ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿tu zona se verá afectada?

Pinocho vuelve con nueva película: marioneta regresa a salas este 12 de marzo

El filme, dirigido por Igor Voloshin, narra la historia de un hombre solitario que, tras descubrir una llave mágica, da vida a Pinocho, un niño que busca entender su identidad.

    Pinocho vuelve con nueva película: marioneta regresa a salas este 12 de marzo
    Pinocho, el clásico animado del cine, vuelve a las salas de cine peruanas | Foto: Composición de Wapa
    Pinocho vuelve con nueva película: marioneta regresa a salas este 12 de marzo

    Pinocho hace su regreso a la pantalla grande con una nueva versión y ya tiene fecha de estreno. La esperada adaptación cinematográfica del clásico personaje presentó su póster oficial y primer tráiler, confirmando que llegará a los cines de Perú el 12 de marzo de 2026.

    wapa.pe

    La historia gira en torno a un hombre solitario que descubre una misteriosa llave capaz de conceder deseos. Su mayor anhelo es convertirse en padre, y la magia responde de una forma inesperada: de un simple trozo de madera nace Pinocho, un niño diferente que deberá aprender a entender quién es y cuál es su lugar en el mundo.

    Dirigida por Igor Voloshin, la película apuesta por una aventura cargada de fantasía, emoción y valores universales. A lo largo de su viaje, Pinocho se enfrentará a engaños, desafíos y decisiones que pondrán a prueba su honestidad y su valentía, mientras descubre que crecer no significa cambiar lo que eres, sino aceptarlo.

    Un clásico que atraviesa generaciones

    La historia creada por 'Las aventuras de Pinocho', del escritor italiano Carlo Collodi, ha sido una de las más adaptadas de la literatura universal. Desde su publicación en 1883, el relato ha conectado con lectores y espectadores de todas las edades gracias a su mensaje sobre la identidad, el amor paterno y el deseo de pertenecer.

    Con su estreno ya anunciado, Pinocho se perfila como una de las propuestas familiares más esperadas del año.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pinocho vuelve con nueva película: marioneta regresa a salas este 12 de marzo
    Flavia Paredes

    Me gusta el cine más que el streaming. Egresada de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Soy parte de GLR desde el 2017 en marcas como La República y Wapa.pe

    ;