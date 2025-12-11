Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Magaly se rectifica tras amenaza de Melissa Paredes, pero lanza dardo: “La denunció por extorsión y chantaje”

Mi mejor enemiga: la nueva película que promete muchas risas anuncia su llegada a los cines el 5 de febrero

Escápate al cine este verano con una historia de la divertida Saskia Bernaola y un elenco que te hará disfrutar de principio a fin.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Mi mejor enemiga: la nueva película que promete muchas risas anuncia su llegada a los cines el 5 de febrero
    Nueva comedía peruana que se estrenará el próximo verano.
    Mi mejor enemiga: la nueva película que promete muchas risas anuncia su llegada a los cines el 5 de febrero

    La nueva pelicula 'Mi Mejor Enemiga', llega a las salas de cine con un atractivo elenco, como el retorno a nuestro país de la muy querida Nataniel Sánchez; así como de Fiorella Luna, Mateo Garrido-Lecca, Katia Palma, Armando Machuca, Carlos Casella, Omar García, Kukuli Morante, Carla Arriola, Guillermo Castañeda, Patricia Portocarrero y, por primera vez en la pantalla grande, los geniales Karina y Timoteo, entre otros.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Bill Skarsgård revela cómo se reconectó con Pennywise y anticipa más sobre Bob Gray en Welcome to Derry

    'Mi Mejor Enemiga' nos presentará a Valeria y a su ex mejor amiga, de quien lleva 25 años distanciada. Todo cambiará cuando sus excompañeros de colegio deciden revivir el viaje de promoción. La cita sacará a luz viejas rivalidades y problemas no resueltos, donde el ingrediente principal serán hartos, enredos y divertidas ocurrencias, de principio a fin.

    La cinta marca el debut en la dirección de Saskia Bernaola, una de las comediantes más queridas del país, con más de 30 años haciendo reir a los peruanos, quien en esta oportunidad se lucirá detrás de cámaras, dirigiendo, además, a sus entrañables compañeras Katia Palma y Patricia Portocarrero, lo cual asegura una historia plagada de diversión y mucho humor.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: 'El gran premio a toda velocidad': película animada llega a cines peruanos el 11 de diciembre

    Además, la banda sonora es una lista de temas que son parte del setlist de cualquier reunión donde la diversión y alegría están aseguradas, como: 'Tiburón' de Proyecto Uno, 'Bomba' de Azul Azul, 'Mis ojos lloran por ti' de Big Boy, 'La guitarra' de Los Auténticos Decadentes, entre otros hits infaltables de artistas como Ruth Karina, Afrodisiaco y más.

    'Mi Mejor Enemiga', en salas desde el 5 de febrero, llega en la estación más esperada del año. Playa, sol, amigos, diversión y muchas ganas de reír. Escápate al cine este verano.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mi mejor enemiga: la nueva película que promete muchas risas anuncia su llegada a los cines el 5 de febrero
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    'El gran premio a toda velocidad': película animada llega a cines peruanos el 11 de diciembre

    Bill Skarsgård revela cómo se reconectó con Pennywise y anticipa más sobre Bob Gray en Welcome to Derry

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;