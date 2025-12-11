Bill Skarsgård revela cómo se reconectó con Pennywise y anticipa más sobre Bob Gray en Welcome to Derry

Bill Skarsgård revela cómo fue volver a encarnar al terrorífico Pennywise en IT: Welcome to Derry , 9 años después de la primera película.

Casi diez años después de encarnar por primera vez al Payaso Bailarín, Bill Skarsgård se reencuentra con uno de los personajes más perturbadores del cine moderno. El actor regresa al universo de IT en Welcome to Derry, la nueva serie precuela producida por Andy y Barbara Muschietti, y confiesa que entrar nuevamente en la mente del monstruo fue “casi natural”, como si nunca hubiese dejado las alcantarillas.

A lo largo de la conversación, Skarsgård detalla cómo recuperó la psicología del personaje, recuerda la primera escena que rodó para la serie —la ya viral secuencia del poste— y revela su entusiasmo por profundizar en la misteriosa figura de Bob Gray, el hombre cuyo cuerpo Pennywise habría usurpado según la novela de Stephen King.

“Todo simplemente regresó”: Skarsgård explica cómo volvió a ser Pennywise

Volver a un personaje tan icónico no siempre es fácil, pero Skarsgård asegura que la transición fue inesperadamente fluida. Tal como él mismo recuerda: “Conozco muy bien al personaje, así que todo simplemente regresó. ¡Él es como es!”

El actor reconoce que su mayor desafío fue antes de IT: Chapter Two, cuando temía no poder entrar nuevamente en la piel de Pennywise. Sin embargo, esa preocupación desapareció rápido: “Cuando entro en el estado mental de Pennywise, me siento libre para improvisar… Es bastante fácil entrar y salir de esa interpretación. Es algo raro.”

La ausencia de miedo o tensión durante este retorno fue total. Según cuenta, la psicología profunda del monstruo ya estaba resuelta desde las películas, lo que le permitió enfocarse en la parte más teatral del rol: “Básicamente, aparecí para… hacer payasadas”.

La primera escena: el regreso del monstruo… con pole dance

Aunque la criatura adopta varias formas al inicio de la serie, el primer momento en que aparece como Pennywise quedó grabado para Skarsgård como un bautizo surrealista. Y sí, se trata exactamente de la escena que imaginas:

“Esa fue realmente la primera escena que rodamos: el momento girando alrededor del poste —la escena de pole dance.”

El actor asegura que la energía volvió apenas la cámara empezó a grabar:“En cuanto la cámara empezó a grabar, volvió la diversión.”

También destaca que la mayoría del equipo técnico original regresó, incluyendo los encargados de las prótesis en Toronto. Para Skarsgård, reencontrarse con ellos fue casi tan simbólico como volver al maquillaje del payaso:

“Fue muy bonito verlos después del éxito de las dos películas… A momentos se sentía surrealista. Es como: ¿acaso ha pasado el tiempo? ¿Sigo atrapado en las alcantarillas?”

El papel de Andy Muschietti y la expansión del mito de Bob Gray

Aunque Welcome to Derry cuenta con varios directores, Andy Muschietti —responsable de las dos películas previas— se aseguró de dirigir personalmente las escenas de Skarsgård: “Creo que Pennywise es como nuestro ‘bebé’, mío y de Andy, así que no sé qué tanto quiero compartirlo con otros.”

La serie también retoma una inquietud que Skarsgård y Muschietti tenían desde Chapter Two: explorar la identidad humana detrás del monstruo, el misterioso Bob Gray.

“Yo tenía la idea de hacer una tercera película… una especie de historia de origen, sobre el hombre detrás de la máscara. Ese personaje lo logramos desarrollar más en la serie.”

Incluso hay una escena —en el episodio 6— donde Pennywise interactúa con una niña que lo confunde con su padre desaparecido. Sobre ese momento, el actor recuerda: “Él entiende quién es ella… y entonces es como: ‘¿Huh…? ¡Ooooh!’. No es que quiera ser dulce, es solo una criatura calculadora que piensa: ‘Ah, ahora sé quién es. ¡Y me puede servir!’”.

El monstruo vuelve a respirar

Lejos de disiparse con el paso de los años, Pennywise parece seguir evolucionando a través de Skarsgård. La serie no solo expande el universo creado por Stephen King, sino que consolida al actor como uno de los grandes intérpretes del terror contemporáneo.