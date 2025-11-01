Wapa.pe
"It: bienvenidos a Derry", capítulo 2 COMPLETO en español latino: Link para ver serie de Pennywise

La serie de HBO Max explora el origen del mal en Derry y sigue a Lilly, Teddy y Phil mientras enfrentan oscuros secretos. Los amantes del terror no se la querrán perder.

    'IT: Bienvenidos a Derry' ya presentó su segundo capítulo en HBO Max
    El payaso más temido del cine está de regreso. Desde el viernes 31 de octubre, los fans del terror ya pueden ver el capítulo 2 de “It: Welcome to Derry”, la nueva serie del universo de Stephen King que está causando sensación en HBO Max. La historia continúa explorando cómo nació el mal que convirtió a Pennywise en una pesadilla.

    PUEDES VER: Halloween se apodera del streaming con historias que te pondrán los pelos de punta

    El primer episodio dejó más preguntas que respuestas, y ahora los protagonistas —Lilly, Teddy y Phil— se enfrentarán a los secretos más oscuros de Derry. Si te gustan los thrillers psicológicos y los jump scares, esta serie es para ti.

    Link para ver el capítulo 2 de "It: bienvenidos a Derry"

    Para ver el capítulo 2 de "it: bienvenidos a Derry", lo podrás hacer vía HBO Max. Si tienes una cuenta INGRESA A ESTE LINK.

    ¿A qué hora se estrenan los capítulos de "It: Welcome to Derry"?

    Los episodios de la serie se pueden ver en HBO Max desde el domingo 26 de octubre de 2025. Los horarios de estreno son los siguientes:

    • Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 8:00 p.m.
    • México: 7:00 p.m.
    • Chile, Argentina y Uruguay: 10:00 p.m.
    • Venezuela y Bolivia: 9:00 p.m.
    • España: 3:00 p.m. (hora peninsular).

    ¿De qué trata "It: bienvenidos a Derry"?

    Ambientada décadas antes de los sucesos de las películas, la serie muestra cómo el miedo comenzó a dominar la ciudad. Un grupo de jóvenes intentará descubrir por qué los niños desaparecen, sin imaginar que están despertando una maldad ancestral.

    Elenco de "It: bienvenidos a Derry"

    El elenco está encabezado por Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso y Bill Skarsgård, quien retoma su inquietante papel como Pennywise.

