"It: bienvenidos a Derry", capítulo 2 COMPLETO en español latino: Link para ver serie de Pennywise
El payaso más temido del cine está de regreso. Desde el viernes 31 de octubre, los fans del terror ya pueden ver el capítulo 2 de “It: Welcome to Derry”, la nueva serie del universo de Stephen King que está causando sensación en HBO Max. La historia continúa explorando cómo nació el mal que convirtió a Pennywise en una pesadilla.
El primer episodio dejó más preguntas que respuestas, y ahora los protagonistas —Lilly, Teddy y Phil— se enfrentarán a los secretos más oscuros de Derry. Si te gustan los thrillers psicológicos y los jump scares, esta serie es para ti.
Link para ver el capítulo 2 de "It: bienvenidos a Derry"
Para ver el capítulo 2 de "it: bienvenidos a Derry", lo podrás hacer vía HBO Max. Si tienes una cuenta INGRESA A ESTE LINK.
¿A qué hora se estrenan los capítulos de "It: Welcome to Derry"?
Los episodios de la serie se pueden ver en HBO Max desde el domingo 26 de octubre de 2025. Los horarios de estreno son los siguientes:
- Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 8:00 p.m.
- México: 7:00 p.m.
- Chile, Argentina y Uruguay: 10:00 p.m.
- Venezuela y Bolivia: 9:00 p.m.
- España: 3:00 p.m. (hora peninsular).
¿De qué trata "It: bienvenidos a Derry"?
Ambientada décadas antes de los sucesos de las películas, la serie muestra cómo el miedo comenzó a dominar la ciudad. Un grupo de jóvenes intentará descubrir por qué los niños desaparecen, sin imaginar que están despertando una maldad ancestral.
Elenco de "It: bienvenidos a Derry"
El elenco está encabezado por Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso y Bill Skarsgård, quien retoma su inquietante papel como Pennywise.