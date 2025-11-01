"It: bienvenidos a Derry", capítulo 2 COMPLETO en español latino: Link para ver serie de Pennywise

La serie de HBO Max explora el origen del mal en Derry y sigue a Lilly, Teddy y Phil mientras enfrentan oscuros secretos. Los amantes del terror no se la querrán perder.

'IT: Bienvenidos a Derry' ya presentó su segundo capítulo en HBO Max | Foto: HBO Max

'IT: Bienvenidos a Derry' ya presentó su segundo capítulo en HBO Max | Foto: HBO Max

El payaso más temido del cine está de regreso. Desde el viernes 31 de octubre, los fans del terror ya pueden ver el capítulo 2 de “It: Welcome to Derry”, la nueva serie del universo de Stephen King que está causando sensación en HBO Max. La historia continúa explorando cómo nació el mal que convirtió a Pennywise en una pesadilla.

El primer episodio dejó más preguntas que respuestas, y ahora los protagonistas —Lilly, Teddy y Phil— se enfrentarán a los secretos más oscuros de Derry. Si te gustan los thrillers psicológicos y los jump scares, esta serie es para ti.

Link para ver el capítulo 2 de "It: bienvenidos a Derry"

Para ver el capítulo 2 de "it: bienvenidos a Derry", lo podrás hacer vía HBO Max. Si tienes una cuenta INGRESA A ESTE LINK.

¿A qué hora se estrenan los capítulos de "It: Welcome to Derry"?

Los episodios de la serie se pueden ver en HBO Max desde el domingo 26 de octubre de 2025. Los horarios de estreno son los siguientes:

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 8:00 p.m.

8:00 p.m. México: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Chile, Argentina y Uruguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Venezuela y Bolivia: 9:00 p.m.

9:00 p.m. España: 3:00 p.m. (hora peninsular).

¿De qué trata "It: bienvenidos a Derry"?

Ambientada décadas antes de los sucesos de las películas, la serie muestra cómo el miedo comenzó a dominar la ciudad. Un grupo de jóvenes intentará descubrir por qué los niños desaparecen, sin imaginar que están despertando una maldad ancestral.

Elenco de "It: bienvenidos a Derry"