Halloween se apodera del streaming con historias que te pondrán los pelos de punta

Este viernes 31 de octubre llega una nueva noche de Halloween, y DGO se suma a la celebración con una selección imperdible de películas y series de terror ideales para ver en casa.
Además del carrusel especial de títulos temáticos, la plataforma ofrece opciones de suscripción como el Plan Streaming, que permite acceder a contenido de otras aplicaciones populares como Prime Video, Disney+, HBO Max y Paramount+.
Los recomendados para un Halloween escalofriante
Prime Video
Lazarus
En la nueva serie de Harlan Coben, el psiquiatra forense Joel “Laz” Lazarus debe enfrentar los fantasmas de su pasado tras la misteriosa muerte de su padre, el doctor L. Aunque todo apunta a un suicidio, Laz descubre una siniestra red de homicidios. Con las actuaciones de Sam Claflin y Bill Nighy.
Inmaculada
Sydney Sweeney interpreta a Cecilia, una monja devota que llega a un convento italiano aparentemente perfecto, hasta que empieza a descubrir oscuros secretos que pondrán a prueba su fe.
Terrifier 3: Payaso Siniestro
Dirigida por Damien Leone, esta nueva entrega sigue a Sienna y su hermano, quienes intentan dejar atrás una masacre pasada. Sin embargo, el temible Art el Payaso regresa en vísperas de Navidad para desatar un nuevo baño de sangre.
HBO Max
It: Bienvenidos a Derry
Creada por Andy Muschietti, esta serie explora los orígenes del aterrador Pennywise en el Derry de 1962.
La hora de la desaparición
Dirigida por Zach Cregger, narra la misteriosa desaparición de diecisiete niños de una misma clase, sumiendo a toda una comunidad en el miedo. Con Julia Garner, Josh Brolin y Alden Ehrenreich.
Sé lo que hicieron el verano pasado
La icónica saga de terror regresa con Freddie Prinze Jr. y Jennifer Love Hewitt, retomando sus papeles clásicos mientras un nuevo grupo de jóvenes es acechado por el infame asesino del gancho.
Disney+
La primera profecía
Esta precuela revive la historia del mal con Nell Tiger Free como una novicia que, en su viaje a Roma, descubre una conspiración que amenaza con desatar la encarnación del demonio.
American Horror Stories
La serie antológica que, temporada tras temporada, presenta relatos independientes llenos de terror, suspenso y giros inquietantes.
Paramount+
Vicious
Un thriller psicológico dirigido por Bryan Bertino y protagonizado por Dakota Fanning. La historia sigue a Polly, una mujer que recibe una misteriosa caja en medio de la noche y se ve arrastrada a un mundo de engaños y recuerdos alterados.
