Descubre las mejores series y películas de terror para disfrutar este Halloween en streaming. Vive una noche escalofriante con estrenos imperdibles de Prime Video, Disney+, HBO Max y Paramount+.

Halloween se apodera del streaming con historias que te pondrán los pelos de punta

Este viernes 31 de octubre llega una nueva noche de Halloween, y DGO se suma a la celebración con una selección imperdible de películas y series de terror ideales para ver en casa.

Además del carrusel especial de títulos temáticos, la plataforma ofrece opciones de suscripción como el Plan Streaming, que permite acceder a contenido de otras aplicaciones populares como Prime Video, Disney+, HBO Max y Paramount+.

Los recomendados para un Halloween escalofriante

Prime Video

Lazarus

En la nueva serie de Harlan Coben, el psiquiatra forense Joel “Laz” Lazarus debe enfrentar los fantasmas de su pasado tras la misteriosa muerte de su padre, el doctor L. Aunque todo apunta a un suicidio, Laz descubre una siniestra red de homicidios. Con las actuaciones de Sam Claflin y Bill Nighy.

Inmaculada

Sydney Sweeney interpreta a Cecilia, una monja devota que llega a un convento italiano aparentemente perfecto, hasta que empieza a descubrir oscuros secretos que pondrán a prueba su fe.

Terrifier 3: Payaso Siniestro

Dirigida por Damien Leone, esta nueva entrega sigue a Sienna y su hermano, quienes intentan dejar atrás una masacre pasada. Sin embargo, el temible Art el Payaso regresa en vísperas de Navidad para desatar un nuevo baño de sangre.

HBO Max

It: Bienvenidos a Derry

Creada por Andy Muschietti, esta serie explora los orígenes del aterrador Pennywise en el Derry de 1962.

La hora de la desaparición

Dirigida por Zach Cregger, narra la misteriosa desaparición de diecisiete niños de una misma clase, sumiendo a toda una comunidad en el miedo. Con Julia Garner, Josh Brolin y Alden Ehrenreich.

Sé lo que hicieron el verano pasado

La icónica saga de terror regresa con Freddie Prinze Jr. y Jennifer Love Hewitt, retomando sus papeles clásicos mientras un nuevo grupo de jóvenes es acechado por el infame asesino del gancho.

Disney+

La primera profecía

Esta precuela revive la historia del mal con Nell Tiger Free como una novicia que, en su viaje a Roma, descubre una conspiración que amenaza con desatar la encarnación del demonio.

American Horror Stories

La serie antológica que, temporada tras temporada, presenta relatos independientes llenos de terror, suspenso y giros inquietantes.

Paramount+

Vicious

Un thriller psicológico dirigido por Bryan Bertino y protagonizado por Dakota Fanning. La historia sigue a Polly, una mujer que recibe una misteriosa caja en medio de la noche y se ve arrastrada a un mundo de engaños y recuerdos alterados.

