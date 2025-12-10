'El gran premio a toda velocidad': película animada llega a cines peruanos el 11 de diciembre

'El gran premio a toda velocidad': película animada llega a cines peruanos el 11 de diciembreÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La película animada 'El gran premio a toda velocidad' (Grand Prix of Europe), dirigida por Waldemar Fast, aterriza en los cines del Perú este 11 de diciembre y se perfila como uno de los estrenos familiares más encantadores del mes. Con una mezcla de humor, aventura y vibrantes secuencias de carreras, la cinta presenta la historia de Edda, una valiente ratoncita que sueña con convertirse en piloto profesional pese a todas las adversidades.
Ambientada en un parque de diversiones al borde del abandono, Edda alimenta su pasión por los autos siguiendo los pasos de su ídolo, el legendario corredor Ed. Pero su vida cambia cuando un giro inesperado la coloca —por accidente— en el lugar del famoso piloto durante el Gran Premio. Desde ese momento inicia una travesía llena de velocidad, retos y grandes aprendizajes.
En esta arriesgada competencia, Edda deberá enfrentar trampas, rivales que juegan sucio y un siniestro plan de sabotaje que amenaza la seguridad de los corredores. Bajo la guía del propio Ed, quien se convierte en su mentor dentro y fuera de la pista, la pequeña protagonista demostrará que la grandeza no se mide por el tamaño, sino por la determinación y el corazón.
A lo largo de la historia, El gran premio a toda velocidad explora temas como la perseverancia, la integridad, el trabajo en equipo y el valor de seguir los sueños, incluso cuando el camino parece imposible. Con personajes carismáticos, escenas llenas de acción y un mensaje que conecta tanto con niños como con adultos, la cinta se presenta como una opción ideal para disfrutar en familia.