'El gran premio a toda velocidad': película animada llega a cines peruanos el 11 de diciembre

La película sigue a Edda, una ratoncita que sueña con ser piloto profesional. A través de aventuras llenas de velocidad y retos, aprende lecciones de vida mientras enfrenta adversidades.

La película animada 'El gran premio a toda velocidad' (Grand Prix of Europe), dirigida por Waldemar Fast, aterriza en los cines del Perú este 11 de diciembre y se perfila como uno de los estrenos familiares más encantadores del mes. Con una mezcla de humor, aventura y vibrantes secuencias de carreras, la cinta presenta la historia de Edda, una valiente ratoncita que sueña con convertirse en piloto profesional pese a todas las adversidades.

Ambientada en un parque de diversiones al borde del abandono, Edda alimenta su pasión por los autos siguiendo los pasos de su ídolo, el legendario corredor Ed. Pero su vida cambia cuando un giro inesperado la coloca —por accidente— en el lugar del famoso piloto durante el Gran Premio. Desde ese momento inicia una travesía llena de velocidad, retos y grandes aprendizajes.

En esta arriesgada competencia, Edda deberá enfrentar trampas, rivales que juegan sucio y un siniestro plan de sabotaje que amenaza la seguridad de los corredores. Bajo la guía del propio Ed, quien se convierte en su mentor dentro y fuera de la pista, la pequeña protagonista demostrará que la grandeza no se mide por el tamaño, sino por la determinación y el corazón.