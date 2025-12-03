'Beso de tres' llega a cines peruanos: comedia romántica protagonizada por Zoey Deutch

Con un elenco con gran química y una trama llena de giros emocionales, 'Beso de tres ' busca conectar con quienes disfrutan de comedias románticas modernas y auténticas.

La película 'Beso de Tres' (The Threesome) llega a la cartelera peruana este 4 de diciembre con una propuesta fresca, divertida y emocionalmente sorprendente. La cinta estadounidense, dirigida por Chad Hartigan, reúne a un trío protagónico que ya está dando que hablar: Zoey Deutch, Jonah Hauer-King y Ruby Cruz.

Una historia que combina humor, romance y caos emocional

La trama sigue a Connor, un joven amable pero marcado por la inseguridad, que lleva años enamorado en secreto de su mejor amiga, Olivia. Todo cambia durante una fiesta cuando ella le presenta a Jenny, una desconocida carismática que altera por completo la dinámica del grupo.

Lo que empieza como una noche impredecible termina en un trío inesperado, que Connor interpreta como la oportunidad de vivir su fantasía más íntima. Pero la realidad lo golpea rápido: Olivia y Jenny descubren que están embarazadas al mismo tiempo, obligándolo a replantear su vida, sus deseos y el futuro que imaginaba.

Ahora, atrapado entre dos mujeres, dos familias y dos caminos posibles, Connor deberá enfrentarse al caos de la adultez, a sus propios temores y a una serie de decisiones que cambiarán su vida para siempre.