HBO Max anuncia serie de Don Ramón como parte de la expansión del universo de Chespirito

Tras el éxito rotundo de Chespirito: Sin Querer Queriendo, la serie biográfica que rompió récords de audiencia en HBO Max, la plataforma confirmó la expansión del universo de Roberto Gómez Bolaños con el desarrollo de dos nuevas producciones en alianza con THR3 Media: Don Ramón y Los Colorado.

La noticia fue anunciada después del impacto que generó la serie sobre la vida de Chespirito, que se convirtió en una de las producciones latinoamericanas más vistas en la historia de la plataforma. Impulsados por dicho éxito, los estudios decidieron continuar explorando este universo televisivo que marcó a varias generaciones en América Latina.

La serie Don Ramón estará inspirada en el entrañable y recordado personaje de El Chavo del Ocho, originalmente interpretado por Ramón Valdés. Esta nueva producción buscará profundizar en la vida, humor y espíritu del icónico personaje, adaptando su esencia a un formato contemporáneo sin perder la esencia nostálgica que lo caracteriza.

Por otro lado, HBO Max anunció también la serie Los Colorado, una propuesta animada basada en El Chapulín Colorado, otro de los personajes más influyentes del legado de Chespirito. Esta versión promete llevar la recordada frase “¡Síganme los buenos!” a nuevas generaciones mediante un estilo visual moderno y narrativas adaptadas a públicos actuales.

Aunque la plataforma no ha revelado fechas exactas de estreno ni detalles de casting, ambas producciones ya se encuentran en desarrollo como parte de la expansión oficial del denominado “universo Chespirito”. El objetivo de HBO Max es mantener vigente el legado del comediante mexicano, conectando la nostalgia del público adulto con nuevas audiencias que recién descubren estos personajes.