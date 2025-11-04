"Mátate, amor", con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, llega a cines de Perú: ¿de qué trata?

Basada en la novela de Ariana Harwicz , esta película aborda el amor, la maternidad y la locura con una crudeza emocional impactante.

Conoce de qué trata la controvertida trama de "Mátate, amor", con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson | Foto: MUBI

Conoce de qué trata la controvertida trama de "Mátate, amor", con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson | Foto: MUBI

La aclamada directora Lynne Ramsay, conocida por joyas como Tenemos que hablar de Kevin, vuelve al cine con una historia tan intensa como perturbadora: “Mátame, amor” (Die My Love). La cinta, protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, llega a los cines del país este 6 de noviembre.

Basada en la aplaudida novela de Ariana Harwicz, la película explora los límites del amor, la maternidad y la locura con una crudeza emocional que promete dejar huella.

¿De qué trata "Mátate, amor"? Un viaje entre la pasión y la destrucción

Lawrence interpreta a Grace, una escritora que se muda con su esposo Jackson (Pattinson) a una vieja casa rural buscando inspiración y tranquilidad. Pero lo que empieza como un nuevo comienzo se convierte en una pesadilla emocional: las ausencias de su pareja y la llegada de su primer hijo desencadenan una espiral de obsesión y deseo autodestructivo.

Con su característico estilo visual hipnótico y un guion cargado de tensión, Ramsay firma un drama psicológico que se mueve entre el arte y el delirio.

Un elenco de lujo

Además de Lawrence y Pattinson, el elenco incluye a Sissy Spacek, LaKeith Stanfield y Nick Nolte, quienes completan un reparto impecable que da vida a una historia tan hermosa como inquietante.