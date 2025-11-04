"Mátate, amor", con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, llega a cines de Perú: ¿de qué trata?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La aclamada directora Lynne Ramsay, conocida por joyas como Tenemos que hablar de Kevin, vuelve al cine con una historia tan intensa como perturbadora: “Mátame, amor” (Die My Love). La cinta, protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, llega a los cines del país este 6 de noviembre.
Basada en la aplaudida novela de Ariana Harwicz, la película explora los límites del amor, la maternidad y la locura con una crudeza emocional que promete dejar huella.
¿De qué trata "Mátate, amor"? Un viaje entre la pasión y la destrucción
Lawrence interpreta a Grace, una escritora que se muda con su esposo Jackson (Pattinson) a una vieja casa rural buscando inspiración y tranquilidad. Pero lo que empieza como un nuevo comienzo se convierte en una pesadilla emocional: las ausencias de su pareja y la llegada de su primer hijo desencadenan una espiral de obsesión y deseo autodestructivo.
Con su característico estilo visual hipnótico y un guion cargado de tensión, Ramsay firma un drama psicológico que se mueve entre el arte y el delirio.
Un elenco de lujo
Además de Lawrence y Pattinson, el elenco incluye a Sissy Spacek, LaKeith Stanfield y Nick Nolte, quienes completan un reparto impecable que da vida a una historia tan hermosa como inquietante.
La crítica internacional ya la señala como una de las películas más provocadoras del año, destacando la interpretación desgarradora de Jennifer Lawrence, quien entrega uno de los papeles más potentes de su carrera.