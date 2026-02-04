Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Pamela López es buscada por la policía tras denuncia de su examiga y ella se desmorona

'Adorable cupida' llega a los cines este 12 de febrero con una historia de amor, fantasía y familia

La película sigue a Alba, una niña que decide convertirse en cupida para repartir amor en su pueblo, enfrentándose a la complejidad de las relaciones humanas.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    'Adorable cupida' llega a los cines este 12 de febrero con una historia de amor, fantasía y familia
    'Adorable Cupida' llega a los cines el 12 de enero | Foto: Composición de Wapa
    'Adorable cupida' llega a los cines este 12 de febrero con una historia de amor, fantasía y familia

    Este 12 de febrero, en pleno mes del amor, se estrena en todas las salas del país 'Adorable Cupida', una película peruana que combina fantasía, humor y emoción para toda la familia.

    wapa.pe

    PUEDES VER: 'Industry', temporada 4 en HBO Max: una historia más oscura, poder y relaciones en la élite financiera

    La cinta es una producción conjunta de Bamboo Pictures y Kosmos Productions, y promete convertirse en una de las opciones más tiernas para disfrutar en pareja o con los más pequeños durante San Valentín.

    Una niña, un pueblo y una misión: repartir amor

    La historia gira en torno a Alba, una niña que crece rodeada del cariño de su familia en un pueblo enclavado entre montañas y valles.
    Convencida de que el amor debe compartirse, decide —a través de su imaginación— convertirse en una pequeña cupida que intenta transformar la vida de quienes la rodean. Pero en el camino descubrirá que el amor no siempre es sencillo, y que cada persona guarda sus propias heridas, miedos y esperanzas.

    Paisajes que enamoran

    La cinta fue rodada en escenarios naturales de: Oxapampa, Pozuzo, Villa Rica Y Chontabamba. Estas localidades, ubicadas en la colonia austroalemana de la selva central, aportan un marco visual auténtico que convierte cada escena en una postal.

    “Queremos que el público se conecte con una historia sencilla pero profunda, que celebre el amor y resalte la belleza de nuestras regiones”, señalaron los productores.

    Con una propuesta fresca, 'Adorable Cupida' invita a reencontrarse con la magia de creer en el amor, a valorar los lazos familiares y a dejarse llevar por la imaginación en la pantalla grande.

    SOBRE EL AUTOR:
    'Adorable cupida' llega a los cines este 12 de febrero con una historia de amor, fantasía y familia
    Flavia Paredes

    Me gusta el cine más que el streaming. Egresada de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Soy parte de GLR desde el 2017 en marcas como La República y Wapa.pe

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

    PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

    PRECIO

    S/ 43.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;