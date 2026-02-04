'Adorable cupida' llega a los cines este 12 de febrero con una historia de amor, fantasía y familia

La p elícula sigue a Alba, una niña que decide convertirse en cupida para repartir amor en su pueblo, enfrentándose a la complejidad de las relaciones humanas.

'Adorable Cupida' llega a los cines el 12 de enero | Foto: Composición de Wapa

Este 12 de febrero, en pleno mes del amor, se estrena en todas las salas del país 'Adorable Cupida', una película peruana que combina fantasía, humor y emoción para toda la familia.

La cinta es una producción conjunta de Bamboo Pictures y Kosmos Productions, y promete convertirse en una de las opciones más tiernas para disfrutar en pareja o con los más pequeños durante San Valentín.

Una niña, un pueblo y una misión: repartir amor

La historia gira en torno a Alba, una niña que crece rodeada del cariño de su familia en un pueblo enclavado entre montañas y valles.

Convencida de que el amor debe compartirse, decide —a través de su imaginación— convertirse en una pequeña cupida que intenta transformar la vida de quienes la rodean. Pero en el camino descubrirá que el amor no siempre es sencillo, y que cada persona guarda sus propias heridas, miedos y esperanzas.

Paisajes que enamoran

La cinta fue rodada en escenarios naturales de: Oxapampa, Pozuzo, Villa Rica Y Chontabamba. Estas localidades, ubicadas en la colonia austroalemana de la selva central, aportan un marco visual auténtico que convierte cada escena en una postal.

“Queremos que el público se conecte con una historia sencilla pero profunda, que celebre el amor y resalte la belleza de nuestras regiones”, señalaron los productores.