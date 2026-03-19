¡SOFOCANTE! Sensación térmica roza los 39 °C en esta ciudad y el calor no daría tregua, según Senamhi

El incremento térmico en Ica se mantendría durante la transición al otoño , con características similares al verano y posibles cambios en el comportamiento climático, según el Senamhi .

El intenso calor define el desarrollo de la semana en la región Ica. Las temperaturas han superado los niveles habituales del verano, con días en los que el sol predomina desde temprano. En diversas zonas, la sensación térmica se incrementa, generando preocupación tanto en autoridades como en especialistas.

Este panorama se explica por condiciones atmosféricas particulares que afectan la costa sur del Perú. La interacción entre los vientos y el comportamiento del mar crea un entorno que impulsa el aumento de la temperatura. Ante ello, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) sigue de cerca la evolución climática y alerta que estos valores persistirán en los próximos días.

La especialista en Meteorología del Senamhi, Raquel Loayza, detalló a la Agencia Andina que este fenómeno tiene un origen específico: el ingreso de corrientes de aire más cálidas. “Este aumento se debe al ingreso de vientos del norte en niveles bajos y medios de la atmósfera, que son más cálidos y con mayor contenido de humedad”, indicó.

En situaciones normales, ciudades como Palpa y Nasca suelen registrar temperaturas cercanas a los 35 °C durante el verano. No obstante, el escenario actual presenta un incremento adicional. De acuerdo con Loayza, este aumento fluctúa entre 1 °C y 1,5 °C, elevando los valores hasta los 37 °C o incluso más en determinados casos.

La presencia de vientos cálidos provenientes del norte se combina con corrientes secas del oeste. Esta interacción reduce la nubosidad y permite una mayor entrada de radiación solar. Como consecuencia, el suelo absorbe más calor, elevando las temperaturas en distintas zonas de la región.

Las diferencias dentro de Ica no siguen un único patrón. Elementos como la cercanía al mar, la geografía y la vegetación generan contrastes entre distritos. La especialista explicó que las áreas más alejadas del litoral tienden a registrar temperaturas más altas.

En ese escenario, distritos como Ocucaje pueden alcanzar hasta los 37 °C, superando a otras zonas cercanas. La experta señaló que la distancia del mar disminuye el efecto regulador de la brisa marina. Además, las superficies desérticas facilitan la absorción y reflexión de la radiación solar.

Como ejemplo, la especialista mencionó el caso de Lima, donde las diferencias son notorias. En zonas cercanas al mar como el Callao, las temperaturas bordean los 27 °C, mientras que distritos del este como La Molina o San Juan de Lurigancho superan los 32 °C.

Sensación térmica y horas críticas

El efecto del calor no se limita a lo que marcan los termómetros. La sensación térmica puede ser mayor debido a factores como la humedad. Loayza explicó que esta puede situarse entre 1,5 °C y 2 °C por encima de la temperatura real. Así, jornadas con máximas de 37 °C podrían sentirse como si alcanzaran los 39 °C.

Las horas de mayor intensidad suelen concentrarse entre el mediodía y las 2 de la tarde, aunque este rango puede variar según la nubosidad o la presencia de viento. En algunos días, el pico de calor puede adelantarse o prolongarse durante la tarde.

Proyección para este otoño

El Senamhi estima que estas condiciones continuarán al menos hasta el sábado 21 de marzo, con mayor impacto en la vertiente occidental del país. Este comportamiento coincide con el cambio de estación, previsto para el 20 de marzo.

La llegada del otoño no significará un descenso inmediato de las temperaturas. Loayza advirtió que la nueva estación mantendrá características similares al verano. “Será un otoño cálido, con características todavía similares al verano, debido a la inercia térmica y al calentamiento progresivo del mar”, señaló.