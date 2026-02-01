Monserrat Seminario rompió su silencio tras las acusaciones de Melcochita y sus hijas, revelando el verdadero motivo de su ruptura tras 17 años de relación.

¡No piensa dejarse callada! Monserrat Seminario reapareció tras las acusaciones en su contra hechas por Melcochita y sus hijas tras su ruptura. La expareja del sonero decidió romper su silencio y contar el verdadero motivo por el cual terminó su relación con el comediante después de 17 años juntos.

Monserrat lanza amenaza contra Melcochita y su familia

Visiblemente afectada, Monserrat Seminario se dejó ver en una transmisión en TikTok donde reveló que Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, habría decidido dejarla por las “habladurías y cizañas” que terminaron con su matrimonio con el cómico.

Tras revelar que el sonero la terminó, Seminario expuso que comenzó a recibir amenazas contra su vida y, si bien no mencionó quiénes estarían detrás de estas amenazas, esta dejó entrever que estas podrían venir de las hijas de Melcochita.

En su defensa, Monserrat no se quedó de brazos cruzados y también advirtió al músico y sus hijas: “Si sigue fastidiando tu familia, ya sabes quién, yo hablo cosas que no quiero manchar tu reputación… porque te vas de picada. Estoy tranquila, pero que no me amenacen”.

"Ya pedí garantías, miedo no le tengo. Si ella me viene a amenazar que se atengan a las consecuencias. Viene a fastidiar y me mande a quien me mande, yo divulgo todo y tu papá se va de picada", dijo sin titubear.

Hijas de Melcochita denuncian presunta agresión y respaldan la decisión de su padre

Durante una reciente transmisión en vivo a través de TikTok, en el espacio digital Jimmy Show TV, las hijas de Melcochita generaron un fuerte impacto al realizar graves señalamientos contra Monserrat Seminario. Según relataron, su padre habría sido víctima de presuntos episodios de agresión, motivo por el cual expresaron su respaldo a la decisión del cómico de poner fin a la relación.

Yessenia Villanueva fue una de las primeras en pronunciarse y aseguró que, como hijas, no podían mantenerse al margen ante una situación de esa magnitud. “Obvio que, como hijos, si vemos que a nuestro padre le pegan, obvio vamos a sacar la cara por él también, porque es nuestro padre. (...) Así es disimuladita, pues, que no le dé huella. Claro, que ponga una almohada para que no quede huella”, declaró, dejando entrever cómo, según su versión, se habrían ocultado los presuntos maltratos.

Por su parte, Susan Villanueva respaldó públicamente estas acusaciones y lanzó duras críticas al comportamiento que habría tenido Monserrat durante la convivencia con su padre.