Marcus Rashford, el futbolista inglés que promete seguir luchando por las familias pobres

Tras conseguir que el gobierno británico prolongara su programa de ayuda alimentaria para niños desfavorecidos, el delantero del Manchester United Marcus Rashford prometió que continuará su compromiso con la causa de las familias desfavorecidas.

El internacional inglés de 22 años se declaró "agradecido" por la decisión del ejecutivo de dedicar 120 millones de libras (152 millones de dólares, 134 millones de euros) a permitir que 1,3 millones de niños puedan comer hasta la reapertura de las escuelas en septiembre.

Pero "no quiero que esto sea el final (de mi compromiso), porque hay que dar otros pasos", dijo a la BBC. "La gente lucha todo el año (para alimentarse), así que tenemos que entender mejor su situación y cuál es la mejor manera de ayudarles", añadió.

Bajo la presión de la campaña liderada por el futbolista del Manchester United, el gobierno británico accedió el martes a ampliar durante las vacaciones de verano un programa de comidas gratuitas a los niños necesitados creado para compensar el cierre de escuelas y sus comedores durante el confinamiento contra el coronavirus.

"Hablé con Marcus Rashford y lo felicité por su campaña, le agradezco lo que ha hecho" y "creo que tiene razón al llamar la atención sobre este problema", dijo el primer ministro Boris Johnson en rueda de prensa.

Su "victoria" sobre el gobierno sedujo a la prensa británica, incluso a los medios conservadores que suelen apoyar incondicionalmente al ejecutivo.

"¡Resultados!", proclamaba The Sun. Y el Daily Star llegó a proponer "¡Rashers (el apodo de Rashford) primer ministro!".

Originario de una familia pobre y a menudo dependiente de una variedad de ayudas públicas, Marcus Rashford ha defendido la causa de los niños desfavorecidos desde el principio del confinamiento, a finales de marzo, cuando los jugadores de fútbol fueron criticados por el gobierno por negarse a bajarse los salarios.

Así, ha recaudado 20 millones de libras (25 millones de dólares, 22,3 millones de euros) en alimentos y donaciones financieras para proporcionar 3 millones de comidas a familias desfavorecidas, con la asociación FareShare, que lucha contra el desperdicio de alimentos y la malnutrición.

Figures in from @fareshareuk

We are now supplying 3.7 million meals per week to vulnerable people across the UK. Thank you ALL for your support!! Have a great Sunday