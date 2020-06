Héctor Chumpitaz tras vencer la COVID-19: "No se lo deseo ni a mi peor enemigo"

El exjugador Héctor Chumpitaz se mostró optimista tras ganarle la guerra al coronavirus y señaló que contraer esa enfermedad fue uno de los momentos mas complicados de su vida y que nada se compara con lo que ha vivido.

Chumpitaz manifestó que a sus 76 años el partido más complicado que le tocó afrontar ha sido derrotar a la COVID-19.

"Lo que me pasó no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Fui infectado por el virus a pesar de que me cuidaba y no salía por ningún motivo de casa, porque sabía que la pandemia era muy peligrosa", expresó Chumpitaz en entrevista con El Popular.

En ese conexto, el 'Capitán de América' aseguró que en sus años de vida no había pasado un episodio tan serio como este.

"A mis 76 años he vuelto a nacer. Yo nunca estuve en una guerra, pero creo que el enemigo invisible es peor que mil guerras. Tuve momentos difíciles en mi vida, pero nada como esto. Felizmente todo salió bien, ahora estoy recuperándome y cumpliendo la cuarentena con responsabilidad al lado de mi familia y seres queridos", acotó.

Además, Héctor Chumpitaz agradeció al pueblo peruano por preocuparse por su salud y pidió que se cuiden al máximo para evitar ser contagiados por este mortal virus.

"Gracias a todos por preocuparse de mi salud. Espero que se cuiden porque soy un testimonio vivo de esta pandemia que ha dejado miles de hogares sin sus seres queridos. Esta enfermedad tiene que pasar. No hay que desesperarse, hay que seguir los consejos como lavarse las manos, distanciamiento social y usar mascarilla, ya que aún no se encuentra la vacuna", finalizó.

Chumpitaz, campeón de la Copa América en 1975, y su esposa María Dulanto ingresaron el 30 de abril en una clínica limeña luego de presentar síntomas del coronavirus.